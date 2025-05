Z zaskoczenia zaatakował seksualnie 12-latkę. Napastnika spłoszył przechodzący obok świadek

Starszy mężczyzna z zaskoczenia zaatakował idące do sklepu dziecko, doprowadzając 12-latkę do innej niż obcowanie płciowe czynności seksualnej. Napastnika spłoszył świadek zdarzenia, który widząc sytuację ruszył na pomoc dziewczynce i zaalarmował policjantów. Już po chwili podejrzany 68-latek został zatrzymany przez miasteckich funkcjonariuszy. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. Grozi mu kara nawet do 15 lat więzienia.