10 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości – zatrzymali go dolnośląscy Łowcy Głów Powrót Drukuj Dolnośląscy Łowcy Głów namierzyli i zatrzymali poszukiwanego od 10 lat mieszkańca powiatu trzebnickiego. Mężczyzna poszukiwany był w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT-u, a ukrywał się w jednej z nadmorskim miejscowości województwa zachodniopomorskiego.

Poszukiwania za jednym z mieszkańców powiatu trzebnickiego rozpoczęły się w 2015 roku. Mężczyzna oskarżony był o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT m.in. z nielegalnego obrotu paliwami w latach 2009-2010. Mężczyzna całkowicie zerwał swoje kontakty z „rodzinnymi stronami” i wyjechał w inną część Polski.

Kilka lat skutecznie ukrywał się przez organami ścigania. Myślał, że pozostanie bezkarny. Nie wiedział jednak, że do działań mających na celu jego odnalezienie i zatrzymanie w 2025 roku włączyli się funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Sprawa zainteresowała Łowców ze względu na fakt długiego okresu ukrywania się poszukiwanego. Zaraz po przejęciu sprawy policjanci przystąpili do intensywnych działań, aby odnaleźć jakikolwiek „ślad”, który pomógłby im namierzyć poszukiwanego.

W sprawie zastosowane zostały zaawansowane metody operacyjne, których tajniki znają tylko najbardziej doświadczeni „poszukiwacze”. W wyniku wytężonych działań Łowcy „złapali trop”, który doprowadził ich na teren województwa zachodniopomorskiego. To tam w jednej z miejscowości wiódł swoje życie poszukiwany członek grupy przestępczej.

Ukrywał on prawdziwe dane przed osobami ze swojego kręgu. Zmienił również wygląd. O miejscu jego przebywania, jak się później okazało, wiedzieli tylko najbliżsi członkowie rodziny. Dolnośląscy „Łowcy Głów” skrupulatnie przygotowali się do jego zatrzymania. Zaskoczyli go swoją obecnością w jednej z nadmorskich miejscowości, gdzie dotychczas skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony obecnością funkcjonariuszy, a teraz najbliższe 5 lat spędzi w więzieniu.

( KWP we Wrocławiu / sc)