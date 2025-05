Efektywna współpraca policjantów z dwóch garnizonów doprowadziła do udaremnienia konfrontacji grup pseudokibiców Data publikacji 20.05.2025 Powrót Drukuj W sobotni poranek, 17 maja, w godzinach porannych policjanci Sekcji ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy współudziale funkcjonariuszy Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Poznaniu oraz Wydziału Kryminalnego KPP w Pile i KPP w Wałczu zapobiegli ustawce pseudokibiców, do której miało dojść na terenie województwa wielkopolskiego w okolicach Piły.

Dzięki skutecznym działaniom i współpracy policjantów dwóch garnizonów udało się udaremnić konfrontację zantagonizowanych grup pseudokibiców z województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Część mężczyzn, która chciała doprowadzić do konfrontacji została wylegitymowana przez mundurowych. W trakcie sprawdzenia przewożonego bagażu we wszystkich samochodach znajdowały się m.in. ochraniacze na szczęki, owijki, rękawice do MMA tzw. palcówki. Wylegitymowano 18 pseudokibiców oraz dokonano kontroli 5 pojazdów. Szybka reakcja zachodniopomorskich i wielkopolskich policjantów zapobiegła bójce pseudokibiców.

W tym samym dniu, już w godzinach popołudniowych policjanci Sekcji ds . Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ustalili, że na terenie województwa zachodniopomorskiego w okolicach Bobolic przemieszcza się 16 pojazdów z ok. 60 pseudokibicami. Po ustaleniach okazało się, że byli to pseudokibice jednej z drużyn z województwa pomorskiego oraz pseudokibice jednej z drużyn z województwa zachodniopomorskiego. Grupa ta planowała wspólny przejazd na teren województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie miało dojść do konfrontacji z pseudokibicami drużyny z tego województwa. Kolumna pojazdów została zabezpieczona i objęta policyjnym nadzorem.

Dzięki skutecznym działaniom funkcjonariuszy Sekcji ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy współudziale funkcjonariuszy Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Gdańsku i WK KMP w Słupsku wspieranych przez policjantów WK KPP w Kołobrzegu, mundurowych KMP Koszalin, KPP Szczecinek i OPP Szczecin w miejscowości Bobolice udało się wylegitymować 58 pseudokibiców oraz dokonać kontroli 14 pojazdów.

Szybka reakcja zachodniopomorskich policjantów zapobiegła planowanej bójce pseudokibiców.