Polskie policjantki znów na podium! Cel zrealizowany, puchar odebrany! Powrót Drukuj Oficjalnie zakończyły się XX Międzynarodowe Mistrzostwa Policji w Piłce Nożnej 7-osobowe, które odbyły się w dniach 14-18 maja 2025 r.w Cambrils. Reprezentantki Polskiej Policji wracają do kraju z dumą i wielkimi sukcesami sportowymi.

Turniej odbył się w Hiszpanii i była to nie tylko okazja do sportowej rywalizacji, ale też do budowania międzynarodowej współpracy, wymiany doświadczeń i promocji wartości, które każdego dnia towarzyszą funkcjonariuszom na służbie.

Reprezentantki polskiej Policji w emocjonującym meczu finałowym, po serii rzutów karnych pokonały gospodynie turnieju - IPA Tarragona. Po intensywnej rywalizacji i wielu emocjonujących meczach, polskie policjantki stanęły na podium, pokazując, że siła, determinacja i zespołowy duch to ich codzienność – nie tylko na boisku, ale też w codziennej służbie.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje nasza bramkarka - Klaudia Gocel, która po raz kolejny udowodniła, że jest w znakomitej formie. Niejednokrotnie wykazała się niesamowitą paradą! Kolejne indywidualne wyróżnienie trafia w jej ręce, co tylko potwierdza fenomenalną formę.

Udział Reprezentacji Polskiej Policji odbył się przy wsparciu Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Fundacji Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA za co serdecznie dziękujemy.