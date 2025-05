Nie strasz dziecka policjantem – zaufanie zamiast lęku - kampania #zaginioneNIEzapomniane Data publikacji 21.05.2025 Powrót Drukuj „Bo jak nie będziesz grzeczny, to zabierze cię policjant!” – to pozornie niewinne zdanie wciąż można usłyszeć na placach zabaw, na ulicy czy w domach. Tymczasem buduje ono mur strachu tam, gdzie powinno budować zaufanie. W kampanii #zaginioneNIEzapomniane mówimy: dziecko nie może bać się zwrócić do policjanta o pomoc – od tego może zależeć jego zdrowie i życie.

Zaufanie zamiast strachu – jak rozmawiać z dzieckiem o Policji

Policjant to nie „straszak”. To osoba, która pomaga, chroni, szuka, reaguje. W kampanii #zaginioneNIEzapomniane przypominamy historie dzieci, które zaginęły wiele lat temu. Wciąż mamy nadzieję, że zostaną one odnalezione. Policjanci szukają nowych tropów, analizują zebrane wcześniej materiały. Ale przede wszystkim – robią wszystko, by podobne sytuacje się nie powtórzyły.

W sytuacjach kryzysowych, gdy dziecko straci rodzica z oczu podczas wizyty w sklepie, w parku czy w innym zatłoczonym miejscu, kluczowe staje się to, czy dziecko wie, jak powinno się w takiej sytuacji zachować i do kogo może zwrócić się o pomoc.

Powtarzane wielokrotnie hasło: „Policjant cię zabierze, jak nie będziesz grzeczny” używane przez rodziców czy opiekunów do zdyscyplinowania młodego człowieka – zamiast poczucia bezpieczeństwa, uczy lęku. W sytuacji zagrożenia – gdy dziecko się zgubi, przestraszy, zostanie samo – najprawdopodobniej będzie unikało kontaktu z funkcjonariuszem Policji, czy przedstawicielem innej umundurowanej formacji nie wiedząc, że to właśnie policjant lub strażak to osoba, która może mu najszybciej i najlepiej pomóc.

Edukacja zaczyna się w domu

Wielu zaginięciom można zapobiec dzięki prostym codziennym rozmowom. Warto, by dzieci znały numer alarmowy 112 i wiedziały, kiedy mogą z niego korzystać. Warto też zapewnić je, że nie zostaną ukarane za to, że poprosiły o pomoc – nawet jeśli zrobiły to z błahego – w naszej ocenie – powodu.

Dlatego apelujemy do rodziców, opiekunów, wychowawców:

Naucz dziecko, że policjant to osoba, do której można zwrócić się o pomoc, gdy dzieje się coś niepokojącego, a w pobliżu nie ma dorosłej bliskiej osoby.

Pokaż dziecku, że mundur nie oznacza zagrożenia – ale pomoc i wsparcie.

Wspólnie z dzieckiem ćwicz scenki utrwalające bezpieczne zachowania.

Naucz dziecko, że w sytuacjach kryzysowych może i powinno zadzwonić do Ciebie albo na numer alarmowy 112

Pamiętaj - to my – dorośli – mamy wpływ na to, jak dziecko postrzega rzeczywistość.



Zamiast mówić: „Jak nie przestaniesz rozrabiać, to przyjedzie Policja i Cię zabierze” – lepiej powiedzieć:

„Zobacz, to policjant – gdybyś kiedyś się zgubił, albo wystraszył, podejdź do niego i poproś o pomoc”

Zachęcamy do śledzenia kampanii #zaginioneNIEzapomniane na stronach polskiej Policji i Fundacji ITAKA oraz w mediach społecznościowych. Wspólnie budujmy społeczeństwo, w którym każde dziecko wie, że w sytuacji kryzysowej nie jest samo.

Chcesz obejrzeć spot kampanii – zajrzyj tutaj: #zaginioneNIEzapomniane - kampania, która przywraca twarze i pamięć



Tekst: Agnieszka Włodarska BKS KGP