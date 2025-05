Szybka i zdecydowana reakcja policjantów uratowała życie 17-latki Data publikacji 21.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy monitorowali Internet, poinformowali policjantów z Makowa Mazowieckiego, że może być zagrożone życie młodej kobiety. Makowscy mundurowi błyskawicznie dotarli do nastolatki, zapewniając jej pomoc w kryzysie emocjonalnym. Pamiętajmy, że w takich sytuacjach zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Wsparcie można uzyskać m.in. pod całodobowym numerem 116 111 – telefonem zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę czy nawiązać kontakt z inną organizacją pomocową, gdzie całodobowo dyżurują specjaliści.

W niedzielę, 18.05.2025 r., dyżurny makowskiej policji otrzymał informację z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Policji, że najprawdopodobniej życie 17-letniej mieszkanki powiatu makowskiego może być zagrożone. Dzięki szybkiemu działaniu policjantów, w tym dyżurnego, szybko dotarli do miejsca zamieszkania nastolatki.

Mundurowi w domu dziewczyny zastali jej mamę, która nieświadoma zagrożenia powiedziała, że córka śpi w swoim pokoju. Jak się okazało, życie nastolatki było zagrożone. Dzięki szybkiemu działaniu policjantów pomoc dotarła na czas. 17-latka w kryzysie emocjonalnym trafiła do szpitala, gdzie uzyskała pomoc.

Ten przypadek pokazuje, jak ważna jest szybka i skuteczna reakcja służb w takich sytuacjach.

Każdy z nas może poczuć inną emocję, mieć w głowie różne myśli. Bez względu na to, czy taka sytuacja wywołuje niepokój czy poczucie bezradności, bardzo ważne jest, abyśmy nie pozostawali z taką informacją sami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Przypominamy, że na terenie każdego miasta i powiatu znajduje się wiele instytucji, między innymi Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej, czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutkach wydarzeń.

Dzieci bardziej są narażone na doznawanie krzywdy niż dorośli, dlatego chronią je szczególne prawa.

Ogólnopolski, bezpłatny, anonimowy i dyskretny telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży, dostępny jest pod zharmonizowanym w Europie numerem 116111, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

( KWP w Radomiu / mw)