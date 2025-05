Policjanci zatrzymali podejrzanych o zakłócanie przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości Data publikacji 21.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą przy wsparciu Grupy Realizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o zakłócanie przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości na terenie całego kraju. Grozi im teraz do 3 lat pozbawienia wolności.

Przez kilka ostatnich miesięcy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w ścisłej współpracy z Prokuraturą Rejonową Poznań Grunwald prowadzili intensywne działania zmierzające do ustalenia sprawców zakłócania przetargów dotyczących zakupów nieruchomości na terenie całego kraju. Pokrzywdzonym w tej sprawie jest jedna z firm mieszczących się na terenie powiatu poznańskiego.

Sprawcy zgłaszali do sądów wieczystoksięgowych w całej Polsce nieistniejące roszczenia dotyczące wystawianych na sprzedaż nieruchomości, wskutek czego blokowali obrót nimi albo w znaczący sposób wpływali na uzyskanie odpowiedniej ceny sprzedaży i finalizację zakupu.

Policjanci ustalili, że do sądów na terenie całego kraju wpłynęło ponad 80 takich wniosków, a sprawcy składając fałszywe roszczenia, posługiwali się fikcyjnymi danymi – imionami i nazwiskami bohaterów literackich, postaci historycznych, czy innych nieistniejących osób. Do przesyłanych wniosków nie dołączali dokumentów, które mogłyby stanowić podstawę dokonania wpisu do księgi wieczystej, nie dokonywali także stosownych opłat sądowych. Nie zmieniało to jednak faktu, że niezależnie od braków formalnych wzmianka o roszczeniach była odnotowywana w księdze wieczystej w chwili wpływu takiego wniosku. Dla pokrzywdzonych oznaczało to zablokowanie sprzedaży nieruchomości na kilka miesięcy i mnóstwo zachodu, by taki wpis „odkręcić”.

W tej sprawie policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wykonali szereg czynności procesowych, a także operacyjnych. Pozwoliły one na wytypowanie sprawców uczestniczących w ujawnionym procederze. 14 maja 2025r. policjanci wspierani przez funkcjonariuszy Grupy Realizacyjnej Wydziału – Sztab Policji KMP w Poznaniu przystąpili do realizacji prokuratorskiego postanowienia o zatrzymaniu dwóch mieszkańców Wielkopolski.

W trakcie czynności prowadzonych w miejscach zamieszkania 43 i 47 latka policjanci zabezpieczyli sprzęt teleinformatyczny, a także dokumentację, która świadczyła o nieustannie realizowanym procederze zakłócania przetargów. Mundurowi zabezpieczyli ponad 600 wniosków przygotowanych do skierowania do sądów wieczystoksięgowych na terenie całej Polski, a także już przygotowane etykiety samoprzylepne, na których jako nadawcy wskazywane były postacie historyczne oraz bohaterowie literaccy. Mężczyźni zostali zatrzymani, a następnie doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald. Usłyszeli zarzuty udaremnienia przetargów na sprzedaż nieruchomości, a także wyłudzenia poświadczenia nieprawdy poprzez składanie zawierających nieprawdziwe dane wniosków o wpisy do ksiąg wieczystych. Działania policjantów pozwoliły przerwać proceder zakłócania przetargów, który w rezultacie mógł doprowadzić do znacznego obniżenia kondycji finansowej pokrzywdzonej firmy.

Prokurator zastosował w stosunku do zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, zakazu kontaktu ze współpodejrzanym oraz poręcznie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podejrzanym grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.