Bankowcy dla cyberedukacji: wyłudzenia „na znajomego”

Data publikacji 22.05.2025

„Istniejemy w mediach społecznościowych – to jest fakt. Pewnego dnia dostajesz wiadomość od Magdy z Twojego grona znajomych: Miałam wypadek samochodowy, prześlij mi 500 zł na pomoc drogową, przesyłam Ci link do banku. W pierwszej chwili jesteś emocjonalnie poruszona i myślisz – trzeba pomóc, ale musisz sobie uświadomić, czy na pewno znasz Magdę i czy możesz do niej zadzwonić. Czy Magda nie będzie zdziwiona, gdy do niej zadzwonisz, czy to nie kto inny podszył się pod Magdę? Kiedy zadzwonisz do Magdy, a ona powie, że odkąd podrożało paliwo, jeździ rowerem, będziesz wiedział, że robisz słusznie” – przypomina Ewa Kasprzyk w kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.