W czwórkę odpowiedzą za szereg przestępstw Data publikacji 21.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Inowrocławia zajmowali się ostatnio gromadzeniem dowodów dotyczących między innymi rozbojów. Sprawcy upatrzyli sobie ofiarę, którą systematycznie nachodzili w mieszkaniu, nękali, bili i okradali. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli trzej mężczyźni i kobieta. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Grozi im do 25 lat więzienia.

W ubiegłym tygodniu inowrocławscy policjanci zostali powiadomieni o pobiciu 44-latka przez nieznanych sprawców. Podjęte działania już wówczas pozwoliły na potwierdzenie, że w przestępstwa zamieszanych jest więcej osób.

Praca nad sprawą doprowadziła do identyfikacji czteroosobowej grupy, która systematycznie nachodziła mężczyznę w mieszkaniu. Kryminalni zebrali dowody na to, w jaki sposób sprawcy traktowali swoją ofiarę. Napastnicy dotkliwie bili mężczyznę, kopali i okaleczali. Okradli go także z różnego rodzaju sprzętu rtv i innych wartościowych przedmiotów. Działając ze szczególnych udręczeniem posunęli się nawet do tego, że przetrzymywali 44-latka wbrew jego woli.

Pierwszy z podejrzewanych, 32-latek, wpadł w ręce „patrolowców” na początku zeszłego tygodnia, 12.05.2025 r. Następnego dnia kryminalni namierzyli i zatrzymali do sprawy dwie kolejne osoby, 27-letnią kobietę i 37-letniego mężczyznę.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty rozbojów, pozbawienia człowieka wolności oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Cała trójka doprowadzona do oskarżyciela i sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt trafiła za kraty na trzy miesiące.

Na tym praca kryminalnych się nie zakończyła. Policjanci poszukiwali czwartego z napastników. Został on zatrzymany przez „patrolowców" w miniony poniedziałek, 19.05.2025 r. 36-latek usłyszał takie same zarzuty i podzielił los swoich kompanów. Dzisiaj sąd zdecydował również o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Zatrzymanym za rozboje i bezprawne pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Bydgoszczy / mw)