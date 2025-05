Nietrzeźwy kierowca z dożywotnim zakazem zatrzymany! Data publikacji 21.05.2025 Powrót Drukuj Dzięki czujności świadków i szybkiej reakcji policjantów udało się zatrzymać nietrzeźwego kierowcę, który mimo sądowych zakazów prowadził samochód i stwarzał poważne zagrożenie na drodze. Mężczyzna miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu i kilkukrotnie omal nie doprowadził do zdarzenia drogowego.

W minioną niedzielę, tuż po godzinie 18, do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie wpłynęło niepokojące zgłoszenie. Z relacji kierowcy wynikało, że w kierunku miejscowości Trześniów porusza się pojazd marki Seat, którego tor jazdy wskazuje na to, że kierujący może być nietrzeźwy. Auto miało jechać od jednej krawędzi jezdni do drugiej, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu i kilkukrotnie stwarzając realne zagrożenie czołowego zderzenia z prawidłowo jadącymi samochodami.

Dzięki odpowiedzialnej postawie zgłaszającego oraz jego pasażerki, którzy nie tylko zareagowali, ale także cały czas jechali za podejrzanym pojazdem, możliwe było szybkie i skuteczne ustalenie jego trasy. Okazało się, że kierowca Seata kilkukrotnie zmieniał kierunek jazdy, co dodatkowo utrudniało jego namierzenie. Jednak sprawne działania dyżurnego oraz skierowanych na miejsce funkcjonariuszy przyniosły szybki rezultat. Auto zostało zatrzymane w miejscowości Iskrzynia (powiat krośnieński), na drodze krajowej nr 19.

Już przy pierwszym kontakcie z kierującym policjanci wyczuli od niego alkohol. Za kierownicą siedział 29-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego. Mężczyzna początkowo odmówił poddania się badaniu alkomatem. Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach ujawniono, że posiada aż trzy prawomocne, dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów oraz jeden zakaz czasowy, który nadal obowiązywał. Tym samym jego zachowanie wypełniało znamiona przestępstwa z art. 244 Kodeksu karnego, czyli złamania sądowego zakazu.

Podczas trwania interwencji mężczyzna ostatecznie zgodził się na badanie stanu trzeźwości. Wynik nie pozostawił wątpliwości, w jego organizmie stwierdzono 1,52 promila alkoholu. Pojazd, którym się poruszał, nie należał do niego, a jego pasażer, również był nietrzeźwy. W związku z tym seat został odholowany na strzeżony parking.

29-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244 kk) oraz kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, będąc osobą wielokrotnie karaną za podobne przestępstwa (art. 178a § 4 kk). Decyzją prokuratora został objęty dozorem policyjnym.

Cała sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak ogromne znaczenie ma obywatelska czujność i odpowiedzialność na drodze. Gdyby nie szybka reakcja kierowcy i pasażerki, którzy nie pozostali obojętni i zdecydowali się zareagować, dalsza jazda nietrzeźwego kierowcy mogłaby zakończyć się tragedią. Dzięki ich postawie udało się zapobiec niebezpieczeństwu i zatrzymać osobę, która nie powinna w ogóle znajdować się za kierownicą.

( KWP w Rzeszowie / kc)