Areszt dla nożownika z Łomży Data publikacji 21.05.2025 Powrót Drukuj 34-letni mieszkaniec Łomży trafił do aresztu po brutalnym ataku z użyciem noża. Mężczyzna kilkukrotnie ranił 28-latka z gminy Szumowo, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w sobotę (17 maja) nad ranem na łomżyńskim osiedlu Południe. Dyżurny miejscowej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie proszącym o pomoc — był pobity i krwawił. Na miejscu policjanci zastali zespół ratownictwa medycznego udzielający pomocy nietrzeźwemu 28-latkowi.

Poszkodowany relacjonował, że wdał się w szarpaninę ze znajomym swojej koleżanki. W trakcie kłótni mężczyzna miał wyjąć nóż i kilkukrotnie go ugodzić. Ofiara przyznała, że zna tylko imię napastnika i nie potrafi wskazać powodu agresji. 28-latek miał m.in. rany cięte twarzy oraz rany kłute nogi, brzucha i pleców. Został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy chirurgicznej. Już następnego dnia policjanci z Łomży ustalili i zatrzymali podejrzanego. 34-latek nie przyznał się do winy. Twierdził, że między nim a pokrzywdzonym doszło do szarpaniny, jednak zaprzeczył, by używał jakiegokolwiek ostrego narzędzia.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Łomży sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

(KWP w Białymstoku / kp)