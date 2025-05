Akt oskarżenia wobec 4 oszustów, którzy odbierali pieniądze od seniorów na Śląsku Data publikacji 21.05.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Jaworzna, pod nadzorem prokuratora, zakończyli sprawę dot. serii oszustw metodą "na policjanta". Podejrzani odebrali łącznie blisko 200 tysięcy złotych od 5 pokrzywdzonych seniorów z terenu woj. śląskiego. Policjanci ustalili i zatrzymali dwóch z nich, którzy decyzją sądu, zostali tymczasowo aresztowani, a jeden objęty policyjnym dozorem. Cała czwórka odpowie za oszustwo, za które grozi do 8 lat więzienia.

Do przestępstwa na szkodę starszej osoby na terenie Jaworzna doszło we wrześniu 2024 roku. Tego dnia mieszkanka Jaworzna podczas rozmowy telefonicznej z nieznanym rozmówcą przedstawiającym się za funkcjonariusza Policji, została przekonana, że oszuści na jej dane osobowe założyli rachunek bankowy i obserwują jej dom. Następnie pokrzywdzonej polecono, aby wypłaciła zgromadzone w banku środki i przekazała wskazanej osobie. Działanie to miało ją uchronić przed utratą wszystkich oszczędności. Kobieta, zgodnie z instrukcjami, poszła do banku i po wypłacie 30 tysięcy złotych, przekazała je nieznanemu mężczyźnie. Następnego dnia oszuści ponownie skontaktowali się z pokrzywdzoną, która przekazała oszustom najpierw 30 tysięcy złotych, a następnie 20 tysięcy złotych. Przed przekazaniem pieniędzy kobieta nie skontaktowała się z nikim z bliskich i nie sprawdziła wiarygodności rozmówcy. W ten sposób utraciła łącznie 80 tysięcy złotych.

Policjanci szczegółowo badali każdy trop, mogący doprowadzić ich do sprawców przestępstwa. Ich determinacja pozwoliła na ustalenie czterech mężczyzn, którzy dopuścili się przestępstw na terenie Jaworzna i innych miast. Ich rola w przestępczym procederze polegała na odbieraniu gotówki od oszukanych seniorów.

Policjanci ustalili też, że podejrzani popełnili podobne przestępstwa na terenie: Mikołowa, Bobrowników, Czechowic-Dziedzic i Zabrza. Straty, jakie ponieśli pozostali pokrzywdzeni, wyniosły ponad 100 tysięcy złotych.

Zgromadzeniem materiału dowodowego zajęli się policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego jaworznickiej komendy. Kryminalni połączyli wszystkie zawiadomienia i już w listopadzie ubiegłego roku zatrzymali 38-letniego mieszkańca Sosnowca oraz 42-latka, który przebywał na terenie Katowic. Pierwszy z mężczyzn usłyszał łącznie 5 zarzutów za oszustwo wobec osób starszych w 5 miastach woj. śląskiego, jakich dopuścił się wspólnie z innymi osobami, a drugi zarzut za oszustwo, które popełnił na terenie Jaworzna. Obaj, decyzją sądu, zostali tymczasowo aresztowani.

Dalsze tropy doprowadziły policjantów do trzeciego podejrzanego zamieszanego w przestępczy proceder. 41-latek odbywał karę w Zakładzie Karnym w Przemyślu. Tam też został mu przedstawiony zarzut za oszustwo, którego dopuścił się w październiku 2024 roku w Zabrzu. Wówczas od seniorki odebrał on 12 tysięcy złotych.

Ostatni z podejrzanych - 27-latek - został ustalony podczas prowadzonego postępowania i także usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa na terenie Jaworzna. Mężczyzna został objęty przez prokuratora policyjnym dozorem.

Podejrzani częściowo przyznali się do zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśniania i szczegółowo opisali okoliczności, w jakich dopuścili się przestępstw. Do jaworznickiego sądu wystąpiono już z aktem oskarżenia wobec wszystkich podejrzanych. Grozi im kara do 8 lat więzienia.