Obywatel Ukrainy przewoził 4 nielegalnych imigrantów - został tymczasowo aresztowany Data publikacji 21.05.2025 Powrót Drukuj W ramach kontroli legalności pobytu, funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej współdziałając z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Piszu, zatrzymali obywatela Ukrainy oraz 4 obywateli Somali, którzy jak się okazało, przebywali na terytorium Polski nielegalnie.

W poniedziałek (19 maja) oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piszu został poinformowany o aucie, który poruszał się DK-58, a w którym znajdować się mogą osoby nielegalnie przebywające na terytorium Polski. We wskazanym kierunku natychmiast udali się policjanci i zatrzymali do kontroli opisany przez zgłaszającego pojazd - osobowego volkswagena.

Jak się okazało autem podróżowali cudzoziemcy. Za kierownicą siedział obywatel Ukrainy. W trakcie kontroli drogowej wyszło na jaw, że nie posiadał on przy sobie dokumentu stwierdzającego jego uprawnienia do kierowania pojazdami, jak również nie miał przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC. W pojeździe poza nim znajdowało się 4 obywateli Somali. W związku z podejrzeniem, że osoby te mogą nielegalnie przebywać na terytorium Polski, o całej sytuacji powiadomiono funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddział Straży Granicznej. W trakcie czynności ustalono, że cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.

Funkcjonariusze z W-MOSG zatrzymanych Somalijczyków w ramach readmisji przekazali do Republiki Litewskiej. Natomiast kuriera, funkcjonariusze Straży Granicznej doprowadzili do Prokuratury Rejonowej w Piszu, gdzie usłyszał zarzuty organizowania cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Decyzją sądu wobec przewoźnika zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za zorganizowanie cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.