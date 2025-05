Co zrobić, gdy się zgubię? – ważne zasady dla najmłodszych – kampania #zagnioneNIEzapomniane Data publikacji 22.05.2025 Powrót Drukuj W Twoim życiu może zdarzyć się taka sytuacja, kiedy będąc rodzicami w sklepie, na festynie czy w parku stracisz ich z oczu i zgubisz się. Nagle się rozglądasz – i ich nie ma! Postaraj się zachować wtedy spokój! Wystarczy, że zapamiętasz kilka prostych zasad, które pomogą Ci szybko wrócić do rodziców czy opiekunów. Jesteś dzielny i na pewno dasz sobie wtedy radę!

Oto kilka zasad, które pomogą Ci w tej sytuacji.

• Zatrzymaj się i zostań w tym miejscu, w którym jesteś.

Nie uciekaj, nie biegnij w żadną stronę. Rodzice na pewno już Cię szukają – jeśli zostaniesz w jednym miejscu, łatwiej będzie im Ciebie znaleźć.

• Nie chowaj się!

Jeśli się dodatkowo schowasz - rodzicom może być trudniej Cię znaleźć.

• Idź do umówionego miejsca

Czasem rodzice ustalają z Tobą specjalne miejsce na wypadek zgubienia się – np. „Jeśli się zgubimy, spotykamy się przy fontannie”. Jeśli takie miejsce ustaliliście – idź tam.

• Jeżeli masz przy sobie numer telefonu do mamy lub taty – poproś kogoś dorosłego, żeby zadzwonił.

Możesz podejść do pani w sklepie, do osoby w mundurze (np. ochroniarza) albo do rodziny z dziećmi. Powiedz spokojnie: „Zgubiłem/zgubiłam się. Czy może pani/pan zadzwonić do mojej mamy/taty?” Jeśli masz numer telefonu rodzica – pokaż go. Nie przejmuj się, jeśli nie masz przy sobie numeru do rodziców – zawsze możesz poprosić o wykonanie telefonu na Policję - pani lub pan przez telefon zapyta się o Twoje imię i miejsce, w którym jesteś – i pomoże Ci wrócić do rodziców.

• Nie oddalaj się nigdzie i z nikim bez wiedzy rodziców!

Nawet jeśli ktoś mówi, że zaprowadzi Cię do mamy/taty – lepiej poproś go, żeby do niej/do niego zadzwonił. Nawet jeśli ktoś wydaje się miły – nie odchodź z nikim w nieznane miejsce.

• Postaraj się zachować spokój.

To może być dla Ciebie trudne, ale na pewno sobie poradzisz. Im spokojniejszy jesteś, tym łatwiej przypomnisz sobie, co robić. Oddychaj głęboko i przypomnij sobie nasze zasady.

• Pamiętaj:

- To nie Twoja wina, że się zgubiłeś.

- Rodzice na pewno martwią się o Ciebie i już Cię szukają.

- Gdy będziesz spokojny, łatwiej sobie poradzisz w tej sytuacji.

• Przed wyjściem z domu warto, żebyś zapamiętała/zapamiętał:

- Numer telefonu do mamy lub taty.

- Jak wygląda mama/tata (w co są ubrani).

Pamiętaj – nawet superbohaterowie czasami się gubią. Ale wiedzą, co w takiej sytuacji robić! Ty też możesz być takim superbohaterem!

Do rodziców: Kampania #zaginioneNIEzapomniane ma na celu przypominanie, że profilaktyka i edukacja to najlepsza ochrona dziecka przed zgubieniem się (a jeśli już do takiej sytuacji dojdzie — przed paniką). Rozmawiajmy z dziećmi o potencjalnych zagrożeniach i przygotowujmy je na trudne sytuacje – to może uratować im życie. Nie chodzi o to, aby dziecko wystraszyć i wzbudzić w nim poczucie lęku, ale spokojnie i rzeczowo wytłumaczyć, co może się zdarzyć i co wtedy należy zrobić. To nie przesada – to inwestycja w ich bezpieczeństwo.

Chcesz obejrzeć spot kampanii – zajrzyj tutaj: #zaginioneNIEzapomniane - kampania, która przywraca twarze i pamięć

Tekst: Agnieszka Włodarska BKS KGP, mł. insp. Małgorzata Puzio-Broda BK KGP