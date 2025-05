Pomoc przyszła na czas. Policjanci uratowali tonącego mężczyznę Data publikacji 22.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci biorący udział w Powiatowych Targach Pracy w Kutnie wyciągnęli z wody 58-latka. Mundurowi rzucili się na ratunek tonącemu. Po wyciągnięciu na brzeg mężczyzna odzyskał oddech. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów ludzkie życie zostało uratowane.

O dużym szczęściu może powiedzieć 58-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego. Wczoraj, 21 maja 2025 roku na terenie przyległym do KDK w Kutnie policjanci Wydziału Prewencji kutnowskiej komendy, w tym dzielnicowi, promowali swój zawód podczas trwających Powiatowych Targów Pracy. Nagle zauważyli jak idący wzdłuż stawu mężczyzna traci równowagę, stacza się po schodach i wpada wprost do stawu. Mundurowi natychmiast ruszyli na pomoc. Mężczyzna z powodu zachłyśnięcia nie mógł wydostać się z wody, a policjanci w ostatniej chwili wyciągnęli go na brzeg.

Dzięki szybkiej pomocy funkcjonariuszy mężczyzna odzyskał oddech. Okazało się, że jest nim 58-latek mieszkaniec powiatu kutnowskiego. Chwilę potem na miejsce przyjechał załoga pogotowia ratunkowego, która udzieliła mężczyźnie dalszej pomocy medycznej.

Kutnowscy policjanci po raz kolejny udowodnili, że motto „pomagamy i chronimy” jest najważniejszym priorytetem w służbie. Swoim zdecydowanym działaniem mundurowi potwierdzili, że ludzkie życie jest dla nich największą wartością.