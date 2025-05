Areszt dla sprawcy rozboju. Został zatrzymany na podstawie zabezpieczonych śladów DNA Data publikacji 22.05.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Radomiu zatrzymali 42-latka podejrzanego o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Nie uniknie odpowiedzialności, choć od zdarzenia minęło 3 lata. Sprawca został ustalony i zatrzymany między innymi dzięki ujawnionemu i zabezpieczonemu na miejscu przestępstwa śladowi biologicznemu, który następnie trafnie został zidentyfikowany w bazie DNA. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Pomimo upływu czasu sprawcy przestępstw nie mogą czuć się bezkarni.

Do zdarzenia na terenie Radomia doszło w 2022 roku. Sprawca wszedł do jednego z mieszkań i przy użyciu pałki teleskopowej zaatakował przebywających tam kobietę i mężczyznę. Chciał zabrać pieniądze w kwocie 200 złotych, ale z uwagi na postawę pokrzywdzonych nie udało mu się ukraść pieniędzy, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

Po otrzymaniu zgłoszenia o tym zajściu interweniowali radomscy policjanci, którzy m.in. przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze wykonali szereg czynności operacyjnych i procesowych, ale tym przypadku niezwykle istotne okazało się znalezienie oraz właściwe zabezpieczenie śladów DNA na miejscu przestępstwa pozostawionych przez sprawcę.

Materiał dowodowy został przekazany do laboratorium kryminalistycznego. W międzyczasie radomscy policjanci nadal szukali sprawcy przestępstwa. Te działania oraz wynik badań doprowadził do ustalenia, że sprawcą rozboju mógł być 42-letni mieszkaniec Radomia. W ostatnich dniach mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Komisariatu II i trafił do policyjnej celi.

Następnie został doprowadzony do prokuratury gdzie przedstawiono mu zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Śledczy wnioskowali o zastosowanie wobec 42-latka tymczasowego aresztowania. We wtorek (20.05) sąd przychylił się do tego wniosku i zatrzymany mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia.

Jak pokazuje ten przypadek, pomimo upływu czasu sprawcy przestępstw nie mogą czuć się bezkarni. Policjanci skrupulatnie zabezpieczają ślady i sprawdzają wszystkie szczegóły mogące przyczynić się do ustalenia sprawców czynów karalnych.