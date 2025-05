Usłyszał zarzut znęcania się nad psem Data publikacji 22.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu przedstawili zarzut z ustawy o ochronie zwierząt 28-letniemu mieszkańcowi Olkusza, który znęcał się nad psem. Mężczyzna mając ponad 3 promile alkoholu, zaczął się awanturować i rzucił psem o ścianę.

17 maja br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zostali wezwani na interwencję domową w związku ze zgłoszeniem właścicielki psa o znęcaniu. Z informacji wynikało, że nietrzeźwy syn miał bez powodu wszcząć awanturę i rzucić psem o ścianę, gdy zwierzę spokojnie leżało na kanapie. Policjanci natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Okazało się, że mężczyzna opuścił mieszkanie przed przyjazdem mundurowych. Policjanci szybko ustalili rysopis poszukiwanego 28-latka i chwilę później zatrzymali go na jednej z olkuskich ulic, a następnie doprowadzili do policyjnej celi. Z ustaleń wynikało również, że 28-latek miał wcześniej znęcać się nad zwierzęciem. We wcześniejszym okresie czasu, też miało dochodzić do przypadków, że będąc po alkoholu kopnął psa, wielokrotnie krzyczał na zwierzę, które na widok agresywnego mężczyzny chowało się pod wersalkę. Zwierzę wyraźnie bało się mężczyzny. Zgłaszająca nie pozwoliła na takie karygodne traktowanie swojego pupila. Powiadomiła o tym fakcie policjantów.

Piesek pozostał pod troskliwą opieką właścicielki. Jego stan był dobry i nie wymagał pomocy weterynaryjnej, natomiast 28-latek w niedzielę, 18.05 br., po wytrzeźwieniu opuścił komendę z zarzutem znęcania nad zwierzęciem.

Za popełnione przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.