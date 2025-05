Policjanci z Radzionkowa uratowali kobietę Data publikacji 22.05.2025 Powrót Drukuj Zdecydowana i szybka reakcja policjantów, pozwoliła uratować życie kobiety, która w swoim domu straciła funkcje życiowe. Przeprowadzona przez radzionkowskich policjantów akcja ratunkowa wspólnie z ratownikami medycznymi, zakończyła się sukcesem i pacjentka mogła w porę trafić pod opiekę lekarzy. „Pomagamy i chronimy” to hasło, które doskonale odzwierciedla zaangażowanie stróżów prawa w ratowanie ludzkiego życia.

W ubiegłą niedzielę (18 maja) po godzinie 22.00 dyżurny radzionkowskiego komisariatu odebrał zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z domów przy ulicy Sienkiewicza w Radzionkowie miało dojść do zagrożenia życia jednej z mieszkanek. Gdy mundurowi zjawili się na miejscu, zastali zgłaszającego oraz członków jego rodziny, którzy wskazali im 76-letnią kobietę leżącą w łazience bez funkcji życiowych.

Aspirant Jakub Szczepaniak i aspirant Krzysztof Szymański, po wstępnej ocenie funkcji życiowych stwierdzili, że kobieta nie oddycha. Nie mając chwili do stracenia, od razu przystąpili do działań ratunkowych. Kilka minut później na miejsce przyjechali ratownicy medyczni ze Stacji Ratownictwa Medycznego w Radzionkowie, którzy wspólnie z policjantami prowadzili dalsze czynności ratujące życie.

Po około 10 minutach od podjęcia czynności kobieta odzyskała funkcje życiowe, jednak jej stan był nadal poważny. Przez cały czas trwania akcji ratunkowej, mającej na celu ustabilizowanie stanu pacjentki, aspirant Szczepaniak i Szymański asystowali ratownikom.

Zdecydowana i szybka reakcja mundurowych i ich ścisła współpraca z ratownikami medycznymi pozwoliła uratować kobietę, która trafiła do szpitala pod opiekę lekarzy.

W sytuacjach zagrożenia życia liczy się każda sekunda. W porę podjęte czynności ratunkowe przez policjantów i ich dalsza współpraca przy działaniach z ratownikami medycznymi pozwoliła ocalić kobietę. Zdarzenie to pokazuje, że hasło „Pomagamy i chronimy” jest wyznacznikiem każdych czynności, które podejmują policjanci, aby skutecznie chronić, ale także ratować to, co najcenniejsze, czyli ludzkie życie.