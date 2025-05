„Nocne harce” w kościele zakończyły się zatrzymaniem i zarzutami Data publikacji 22.05.2025 Powrót Drukuj We wtorek 45-latka zatrzymali policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu kieleckiej komendy. Mężczyzna zakamuflował swoją obecność w kościele, aby później dokonać kradzieży z włamaniem.

W poniedziałek rano dyżurny jednego z kieleckich komisariatów otrzymał zgłoszenie, że w kościele mieszczącym się na terenie miasta doszło do kradzieży z włamaniem. Łupem złodzieja padła gotówka znajdująca się w trzech skarbonkach oraz dwa lichtarze. Wartość utraconego mienia została oszacowana na kwotę 1600 złotych. Sprawa trafiła do policjantów zwalczających przestępczość przeciwko mieniu kieleckiej komendy, którzy po analizie zebranego materiału, już kolejnego dnia zatrzymali 45-latka.

Jak się okazało do włamania doszło w nocy z soboty na niedzielę. Przed zamknięciem kościoła, mężczyzna ukrył się w jego wnętrzu, a gdy nikogo już nie było, włamał się do skarbonek oraz ukradł dwa lichtarze. Z łupami wyszedł ze świątyni w niedzielny poranek, tuż po jego otwarciu. W trakcie czynności z udziałem mężczyzny policjanci odzyskali dwa lichtarze oraz część skradzionej gotówki. 45-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co kodeks karny przewiduje kare do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Kielcach / kp)

