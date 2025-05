Policjanci zatrzymali 14-latka odpowiedzialnego za podpalenie radiowozów Straży Miejskiej Data publikacji 22.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Puszczykowie zatrzymali sprawcę podpalenia dwóch radiowozów Straży Miejskiej, do których doszło nad ranem 21 maja br. przed siedzibą Strażników w Puszczykowie. Sprawcą okazał się 14-latek, który został zatrzymany kilka godzin po zdarzeniu. Straty wyniosły 100 tys. zł. Za czyn karalny, którego się dopuścił, odpowie przed sądem do spraw nieletnich.

Policjanci z Komisariatu Policji w Puszczykowie zatrzymali nastolatka podejrzanego o podpalenie dwóch radiowozów należących do Straży Miejskiej w Puszczykowie. Zniszczeniu uległy oznakowane samochody marki Fiat i Kia. Policjanci pracujący na miejscu tych zdarzeń zabezpieczyli ślady oraz dostępne nagrania z monitoringów. To pozwoliło na szybkie wytypowanie sprawcy. Zatrzymanym okazał się 14-latek mieszkający niedaleko miejsca zdarzenia.

Do sytuacji doszło nad ranem, 21 maja 2025 r., na parkingu przy ulicy Poznańskiej w Puszczykowie, przed siedzibą Straży Miejskiej. Monitoring zarejestrował zakapturzonego mężczyznę, który nieznaną cieczą polewa radiowozy, następnie je podpala i ucieka. W wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległy dwa samochody. Straty wyniosły 100 tys. zł. To jednak nie koniec kłopotów młodego mężczyzny. Jak ustalili śledczy, odpowiada on również za podpalenie koszy na śmieci w dwóch miejscach na terenie Puszczykowa w ubiegłym miesiącu.

14-latek został przesłuchany w obecności rodzica na komisariacie. Postawione mu zostały dwa zarzuty dotyczące zniszczenia mienia. Przyznał się do winy. Za czyn karalny, którego się dopuścił, odpowie przed sądem do spraw nieletnich.