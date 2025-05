Wierząc w miłość „amerykańskiego żołnierza” straciła prawie 50 tys. zł Data publikacji 22.05.2025 Powrót Drukuj Prawie 50 tysięcy złotych straciła mieszkanka powiatu biłgorajskiego, która uwierzyła w internetową miłość. „Amerykański żołnierz” przebywający na misji w Syrii zapewniał ją o swojej miłości i rozwijał wizję wspólnej przyszłości. Szybko jednak okazało się, że ma finansowe kłopoty. Kobieta chcąc mu pomóc przekazała oszustowi pieniądze. Zamiast wizji wspólnej przeszłości teraz jest wielkie rozczarowanie. Apelujemy o zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku w kontaktach z nieznajomymi.

Do policjantów zgłosiła się 43-latka z powiatu biłgorajskiego, która została oszukana. Z jej relacji wynikało, że w kwietniu tego roku za pośrednictwem Internetu poznała mężczyznę. Korespondowali ze sobą za pośrednictwem komunikatora. Nowy znajomy twierdził, że jest „amerykańskim żołnierzem”, który obecnie służy w Syrii. Mężczyzna pisał do 43-latki, że ją kocha i odejdzie na emeryturę, a następnie razem będą mogli zamieszkać w Polsce.

Niestety bardzo szybko poinformował kobietę, że ma kłopoty finansowe i nie ma mu kto pomóc. Następnie do 43-latki napisał „dowódca” mężczyzny, który oświadczył, że jeżeli chciałby by jego podwładny do niej przyjechał, to musi wykonać przelew pieniędzy na załatwienie niedokończonych spraw w wojsku oraz wyrobienie odpowiednich dokumentów. Kobieta zgodziła się i na wskazane konto przesłała dwie różne kwoty. Zaraz potem została poproszona o opłacenie „żołnierzowi” biletu z Damaszku do Lublina, więc wykonała następny przelew. W kolejnej korespondencji otrzymała informację, że jej ukochany został zatrzymany na lotnisku w Warszawie i jeżeli nie uiści kolejnych opłat, to mężczyzna trafi do więzienia. Kobieta wciąż wierząc w internetową miłość wysłała przelew. Następnie otrzymała informację, że z uwagi na problemy w banku pieniądze nie doszły. W związku z tym ukochany poprosił ją o przesłanie mu kart podarunkowych. 43-latka przystała na jego prośbę i kupiła kilkanaście kart, które sfotografowała i przesłała mu ich zdjęcia.

Mężczyzna pomimo „otrzymania pomocy” wciąż prosił o pieniądze. Kiedy kobieta poinformowała go, że nie ma już gotówki, poprosił ją o zaciągnięcie pożyczki. 43-latka nie zgodziła się jednak na tę prośbę. Postanowiła natomiast pójść do banku aby wyjaśnić rzekome problemy z wcześniejszymi przelewami. Kiedy opowiedziała w banku całą historię pracownicy poinformowali ją, że najprawdopodobniej padła ofiarą oszusta i polecili jej zgłosić sprawę policji.

W efekcie manipulacji oszustów 43-latka straciła prawie 50 tysięcy złotych.

Apelujemy o zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku w kontaktach z nieznajomymi. Pamiętajmy, że oszuści nie mają skrupułów, a fikcyjne relacje potrafią utrzymywać miesiącami tylko po to, żeby wyłudzić pieniądze. Nie dajmy się oszukać!