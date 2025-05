Pseudokibic tymczasowo aresztowany za rozbój na kobiecie Data publikacji 22.05.2025 Powrót Drukuj Do 15 lat więzienia grozi 27-latkowi, który okazując rażące lekceważenie porządku publicznego, napadł na 32-letnią kobietę i przemocą zerwał z niej ubranie z oznaczeniami „wrogiego” klubu piłkarskiego, pozostawiając ją w samej bieliźnie. Do rozboju doszło na oczach dzieci, przebywających na boisku szkolnym. Kryminalni zatrzymali podejrzanego, który został już decyzją sądu tymczasowo aresztowany.

22 kwietnia, policjanci zostali powiadomieni, że na boisku szkolnym przy ul. Armii Krajowej w Jaworznie doszło do rozboju. Z relacji 32-letniej kobiety wynikało, że kiedy siedziała na ławce z koleżanką, w pewnym momencie z grupy osób siedzących obok podszedł do niej agresywny mężczyzna, który kazał jej natychmiast ściągnąć i oddać bluzę oraz czapkę z emblematem krakowskiego klubu piłkarskiego, którą kobieta miała na sobie. Gdy oznajmiła, że nie odda bluzy, ponieważ pod spodem posiada tylko bieliznę, agresywny 27-latek pobił ją i zerwał z niej bluzę oraz zabrał czapkę. Mężczyzna zadawał kopnięcia w głowę, opluł napadniętą, a następnie nagrywał ją telefonem siedzącą na ziemi w samej bieliźnie.

Całe zdarzenie widziały dzieci grające w piłkę na boisku szkolnym, które przestraszyły się i uciekły. Świadkami byli także inni pseudokibice z grupy sprawcy, którzy nie reagowali. Przebieg zdarzenia bardzo dokładnie zarejestrował monitoring miejski.

Kryminalni ustalili podejrzanego, którym okazał się 27-letni Marcel K. - znany policjantom i w przeszłości karany już za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Agresor początkowo ukrywał się przed organami ścigania, obawiając się zatrzymania, ale po powrocie do Polski 18 maja został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W takcie przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli niewielkie ilości marihuany. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzutu rozboju, którego dopuścił się publicznie z błahego powodu.

Z ustaleń policjantów wynika, że sprawca rozboju jest pseudokibicem jednej ze śląskich drużyn piłkarskich. Usłyszał on już 3 zarzuty: za rozbój, uszkodzenie ciała oraz posiadanie narkotyków, za co grozi mu kara do 15 lat więzienia. Jaworznicki sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

