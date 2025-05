Nastolatka podziękowała policjantce z inowrocławskiej „patrolówki” Data publikacji 22.05.2025 Powrót Drukuj Służba policyjna każdego dnia jest inna i niesie z sobą wiele wyzwań. Zdarzają się podczas niej takie sytuacje, które dają satysfakcję i potwierdzenie tego, że warto było wstąpić w te szeregi. Pomocna, dla osoby potrzebującej wsparcia, może okazać się sama rozmowa, by zrozumieć czyjś problem i dać komuś poczucie bezpieczeństwa.

Post. Nikola Waszak od roku pełni służbę w wydziale patrolowo-interwencyjnym inowrocławskiej komendy. Nie sądziła, że ubiegłoroczna interwencja będzie miała swój dalszy i zaskakujący ciąg.

Dyżurny policji w Inowrocławiu skierował wówczas patrol na dworzec kolejowy w Inowrocławiu. Z informacji wynikało, że z pociągu na kolejny ma przesiadać się nastolatka, która uciekła z ośrodka pomocowego. Patrol, w składzie którego była post. Nikola Waszak otrzymał rysopis i wygląd dziewczyny.

Policjanci, idąc na peron podziemnym tunelem dworca, zauważyli opisaną nastolatkę, ale gdy chcieli ją zatrzymać ta wyrywała się, krzyczała i płakała. Dziewczyna ostatecznie jednak została przewieziona do komendy, skąd miała odebrać ją mama. Ta musiała dotrzeć do Inowrocławia z województwa śląskiego.

Post. Nikola Waszak zaczęła z dziewczyną spokojnie rozmawiać, słuchała tego, co ta mówiła o swoim życiu, kolejach losu, terapii, sprawach i niepowodzeniach. Uspokajała ją i dała jej poczucie bezpieczeństwa. Pomimo że tego dnia policjantka już skończyła służbę postanowiła zostać z nastolatką do czasu, aż jej mama dotrze po nią do jednostki.

I nie byłoby w tej sprawie nic szczególnego, gdyby nie fakt, że w maju tego roku do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przyszedł list zaadresowany do post. Nikoli Waszak.

List jest podziękowaniem dla policjantki za to, co zrobiła dla dziewczyny. Czytamy w nim „Dzień dobry Pani Nikolo. Dziękuję Pani za to, co Pani dla mnie zrobiła, a przede wszystkim za rozmowę (…). Piszę ten list, aby podziękować”.

Dziś policjantka mówi, że była listem miło zaskoczona, a nawet wzruszona, że choć zrobiła tak niewiele, to okazuje się, że było to tak pomocne. Post. Nikola Waszak ma poczucie dobrego wyboru swoje życiowej drogi, jaką jest Policja.

Dlatego dołącz do nas i zostań policjantem. Szczegóły dotyczące etapów doboru i terminów: Dołącz do nas