Oddał kilka strzałów w centrum miasta, dlatego trafił do aresztu Data publikacji 22.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Brodnicy zaalarmowani o strzelającym do przechodniów mężczyźnie natychmiast zjawili się na miejscu interwencji i obezwładnili agresora, którym okazał się być 54-latek. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Za przestępstwa, o które jest podejrzany, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

W minioną niedzielę, 18.05.2025 r., kilka minut przed 19.00, policjanci z Brodnicy otrzymali zgłoszenie o incydencie, który miał miejsce w jednym z lokali w centrum miasta. Z relacji zgłaszającego wynikało, że mężczyzna z pistoletem w ręku grozi osobom znajdującym się w pomieszczeniu. Następnie miał opuścić lokal i będąc już na zewnątrz celować w przypadkowych przechodniów, po czym oddał kilka strzałów.

Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów, agresor został bardzo szybko obezwładniony, a broń, którą się posługiwał, zabezpieczona przed dostępem innych osób. Kontrola stanu trzeźwości wykazała, że 54-letni mieszkaniec powiatu brodnickiego miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzuty narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych oraz występku o charakterze chuligańskim.

Wstępna opinia biegłego wykazała, że pistolet, którym posługiwał się podejrzany, to broń hukowa.

Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zadecydował, że na dwa miesiące mężczyzna trafi tymczasowo do aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Bydgoszczy / mw)

Film Oddał kilka strzałów w centrum miasta, dlatego trafił do aresztu