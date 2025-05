Kryminalni zatrzymali dwóch podejrzanych o usiłowanie oszustwa "na legendę” – zostali tymczasowo aresztowani Data publikacji 23.05.2025 Powrót Drukuj Ursynowscy kryminalni zatrzymali 26-latka i 44-latka podejrzanych o usiłowanie oszustwa „na legendę”. Mężczyźni, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w porozumieniu z innymi osobami, usiłowali doprowadzić pokrzywdzoną do przekazania 26 000 zł. Próbę udaremnili policjanci, którzy zadziałali od razu po uzyskanej informacji. Podejrzani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im kara do 8 lat więzienia, przy czym 44-latek działał w warunkach recydywy i jego kara może zostać zwiększona o połowę.

Sprawa swój początek miała w pierwszych dniach kwietnia br. kiedy policjanci z Wydziału Kryminalnego ursynowskiego komisariatu udaremnili przekazanie 26 000 złotych przez pokrzywdzoną. Ufna seniorka, zmanipulowana przez oszustów, pobrała z banku pieniądze celem przekazania w „bezpieczne ręce policjantów". Będąc przekonaną, że działa w słusznej sprawie i pomaga Policji w rozpracowaniu grupy przestępczej, zamierzała we własnym mieszkaniu przekazać im pieniądze. Policjanci po uzyskaniu informacji o próbie oszustwa przystąpili do działania. Tego samego dnia zatrzymali mężczyznę, który przyszedł do lokalu w celu odbioru pieniędzy. 26-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Czynności operacyjne, jakie wykonali policjanci, kilka dni temu doprowadziły ich do kolejnej osoby mającej związek z tym zdarzeniem. Po ustaleniu danych mężczyzny, który zajmował się werbowaniem „odbieraków", oraz ustaleniu miejsca, gdzie aktualnie się ukrywa, zatrzymali 44-latka w jednym z mieszkań na warszawskim Wilanowie. Okazało się również, że jest on osobą poszukiwaną listem gończym celem odbycia kary roku pozbawienia wolności.

Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie zatrzymany trafił w ręce ursynowskich śledczych. Zgromadzony przez funkcjonariuszy materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów karnych w warunkach recydywy.

Na wniosek prokuratora, sąd wobec obu mężczyzn zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Zgodnie z kodeksem karnym mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat, a ze względu kryminalną przeszłość 44-latka jego kara może ulec zwiększeniu o połowę.

Nie przekazujmy obcym osobom pieniędzy! Próbę oszustwa zgłoś, telefonując pod nr 112!

Przestępcy cały czas modyfikują swoje metody, aby zdobyć nasze pieniądze. Ofiarami oszustów padają nie tylko seniorzy, ale też osoby w średnim wieku. Zachowajmy czujność i rozwagę, Pamiętajmy, że przez telefon każdy może podać się za policjanta, pracownika banku lub krewnego! Nie przekazujmy nieznajomym swoich danych osobowych, informacji dostępowych do kont bankowych oraz gotówki, czy wartościowych przedmiotów. O każdej próbie oszustwa powiadom Policję!

( KSP / kp)