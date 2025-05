Błyskawiczna akcja ostrołęckich policjantów uratowała życie 17-latkowi z cukrzycą Data publikacji 23.05.2025 Powrót Drukuj Dzięki sprawnej i zdecydowanej interwencji funkcjonariuszy z ostrołęckiego wydziału kryminalnego udało się uratować 17-letniego mieszkańca Ostrołęki, którego życie było zagrożone. Nastolatek został odnaleziony przez kryminalnych w niespełna dwie godziny od zgłoszenia zaginięcia. Chłopiec leżał półprzytomny na ziemi w rejonie wału przeciwpowodziowego. Z uwagi na trudno dostępny teren, w którym się znajdował, policjanci przenieśli go do radiowozu i wyjechali naprzeciw załodze karetki pogotowia, przyspieszając znacznie w ten sposób jego transport do szpitala.

W minioną środę, 21.05.2025 r., ostrołęccy policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu nastolatka z Ostrołęki od jego zaniepokojonej matki. Kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że jej syn choruje na cukrzycę i istnieje realne zagrożenie, że może stracić przytomność z powodu hipoglikemii.

Policjanci z ostrołęckiego wydziału kryminalnego natychmiast ruszyli na poszukiwania, mając świadomość, że każda minuta może decydować o życiu młodego człowieka. Na podstawie ustaleń funkcjonariusze skierowali swoje działania w rejon wału przeciwpowodziowego, gdzie wspólnie z jego mamą odnaleźli zaginionego. 17-latek leżał na ziemi, był półprzytomny, nie było z nim kontaktu i znajdował się w stanie zagrażającym życiu.

Jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego, policjanci udzielili mu pierwszej pomocy. Ułożyli nastolatka w pozycji bezpiecznej oraz zabezpieczyli go folią termiczną, a po konsultacji z lekarzem, mama nastolatka podała mu domięśniowo lek, który miała przy sobie.

Z uwagi na fakt, że chłopiec znajdował się w trudno dostępnym terenie, policjanci na rękach przenieśli go do radiowozu i wyjechali naprzeciw pogotowiu, usprawniając jego dalszy transport do szpitala.

Dzięki sprawnej i zdecydowanej interwencji ostrołęckich kryminalnych 17-latek na czas trafił pod opiekę lekarzy i otrzymał niezbędną pomoc.

Szybka reakcja ostrołęckich policjantów zapobiegła tragedii i po raz kolejny pokazała, jak ważna jest współpraca służb ratunkowych i odpowiedzialność rodzin w sytuacjach zagrożenia życia.