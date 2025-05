Oszukał seniorkę na ponad 30 tysięcy złotych. Został zatrzymany tuż po odbiorze gotówki! Data publikacji 23.05.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z KWP w Lublinie zatrzymali na gorącym uczynku 16-latka, który brał udział w oszustwie metodą na wypadek. Ofiarą padła 76-latka, która wierząc, że jej córka spowodowała wypadek drogowy, miała przekazać pieniądze na kaucję. Nastolatek został zatrzymany przez kryminalnych w momencie, gdy z gotówką wsiadał do zamówionej taksówki. 16-letni mieszkaniec Katowic w chwili zatrzymania naruszył nietykalność cielesną policjanta. W wynajętym przez niego hotelowym pokoju policjanci znaleźli również narkotyki. Dziś nieletni zostanie doprowadzany do sądu, który zadecyduje o umieszczeniu go w ośrodku wychowawczym.

Do oszustwa doszło w minioną środę. 76-letnia mieszkanka gm. Bychawa odebrała telefon od nieznajomego mężczyzny, który poinformował, że jej córka spowodowała poważny wypadek drogowy i została zatrzymana. By odzyskała wolność, rozmówca kazał kobiecie przygotować pieniądze na jej wykupienie. Po odbiór gotówki miał przyjechać do jej domu młody mężczyzna.

Seniorka wierząc w usłyszaną historię, zgodnie z poleceniami, jeszcze tego samego dnia przygotowała pieniądze na rzekomą kaucję. Po gotówkę w godzinach popołudniowych przyjechał młody mężczyzna, któremu przekazała łącznie ponad 30 tysięcy złotych oraz dolary.

Realizowany przez oszustów przestępczy plan pokrzyżowali kryminalni z KWP w Lublinie, którzy zatrzymali „odbieraka” na gorącym uczynku w momencie, gdy z gotówką oszukanej seniorki wsiadał do zamówionej taksówki.

Podczas akcji zatrzymania 16-letni mieszkaniec Katowic nie chciał oddać się w ręce funkcjonariuszy, dlatego szarpał się z policjantem naruszając jego nietykalność cielesną.

W trakcie dalszych prowadzonych z 16-latkiem czynności policjanci ujawnili przy nim biały kryształ o właściwościach metaamfetaminy, a w zajmowanym przez niego hotelowym pokoju - susz marihuany i kilka tabletek psychoaktywnej substancji.

Policjanci odzyskali i zabezpieczyli również pieniądze, które w wyniku oszustwa utraciła 76-latka. Zatrzymany 16-latek został umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka.

Dziś policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie doprowadzą go do sądu, który podejmie decyzję co do umieszczenia nieletniego w ośrodku wychowawczym.

Przestępcy wciąż prześcigają się w pomysłach i metodach aby wyłudzić pieniądze. Na swoje ofiary w szczególności upatrzyli osoby starsze, których manipulują podczas rozmów telefonicznych podając się za wnuczka, policjanta, czy prokuratora. Wykorzystując presję czasu i zmyśloną historię o wypadku bliskiej osoby lub zagrożonych w banku pieniądzach, proszą o szybkie przekazanie oszczędności.

Przypominamy najważniejsze wskazówki, by nie dać się oszukać:

kiedy dzwoni telefon, a w słuchawce słychać obcy głos i tematem rozmowy stają się pieniądze, należy pozostać czujnym, stosować zasadę ograniczonego zaufania,

natychmiast przerwać połączenie, a następnie zweryfikować wszelkie usłyszane informacje, skontaktować się z bliskimi i powiadomić policję o zaistniałym zdarzeniu,

pod żadnym pozorem nie przekazywać gotówki, kosztowności osobom obcym, nawet jeśli deklarują że zostali przysłani przez członków rodziny,

nie wypłacajmy pieniędzy z banku na czyjąkolwiek prośbę, nie pozostawiamy ich w miejscach wskazanych przez rozmówcę oraz nie wpłacamy ich na tzw. „bezpieczne konto”,

chronimy swoją prywatność i dane wrażliwe a więc: nie podajemy numeru pesel, numeru dowodu osobistego, danych do kont bankowych, loginów i haseł

nie odpowiadamy na wiadomości sms, w których znajdują się załączniki czy hiperłącza nieznanego pochodzenia, tym bardziej nie otwierajmy ich,

w przypadku korzystania z internetu miejmy świadomość o jego zagrożeniach,

jeśli masz wątpliwości czy wpuścić osobę nieznajomą do mieszkania, po prostu tego nie rób, tym bardziej nie otwieraj jej drzwi.