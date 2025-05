Fotografował dzieci i posiadał dziecięcą pornografię Data publikacji 23.05.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Tarnowskich Gór zatrzymali mężczyznę, który z ukrycia fotografował spacerujące i bawiące się dzieci. Okazało się też, że posiadał w telefonie treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Sprawca usłyszał już prokuratorskie zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Grozić mu może teraz kara do 5 lat więzienia.

Zgłoszenie o podejrzanym mężczyźnie, który z ukrycia fotografował bawiące się na placu zabaw dzieci z przedszkola przy ulicy Morcinka w Tarnowskich Górach, wpłynęło w środę po 11.00 od dyrekcji placówki. Ich z kolei powiadomił świadek zdarzenia, którego obawy wzbudziło podejrzane zachowanie mężczyzny.

Na miejsce pojechali tarnogórscy dzielnicowi, którzy namierzyli i zatrzymali podejrzanego. Policjanci potwierdzili, że zatrzymany do sprawy 47-letni tarnogórzanin fotografował bawiące się dzieci, a ponadto posiadał w telefonie treści pornograficzne z udziałem małoletnich.

Sprawca trafiła do komendy, a później do policyjnej celi, gdzie spędził noc. Następnego dnia stanął przed prokuratorem, który przedstawił mu zarzut posiadania dziecięcej pornografii i objął go policyjnym dozorem. Mężczyźnie za to przestępstwo grozić może teraz kara do 5 lat więzienia.

Postawa postronnej osoby, która nie pozostała obojętna na podejrzane zachowania mężczyzny, zasługuje na podziękowania. Dzięki przekazanym informacjom i zgłoszeniu na numer alarmowy dzielnicowi błyskawicznie zatrzymali sprawcę, który nie uniknie teraz odpowiedzialności.

Przypominamy, aby reagować w podobnych sytuacjach na każde podejrzane zachowania, zgłaszając ten fakt na numer alarmowy 112. Nie bądźmy obojętni! Wystarczy jeden telefon, aby zapewnić bezpieczeństwo, szczególnie najmłodszym.

( KWP w Katowicach / kp)