Areszt dla 21-latka za posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 23.05.2025 Powrót Drukuj Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka na okres 3 miesięcy. Mężczyzna podejrzany jest o posiadanie ponad 4 kg amfetaminy, blisko 4,5 kg mefedronu, kilku porcji marihuany i blisko 30 gramów LSD. Ponadto stróże prawa zabezpieczyli należące do mieszkańca gminy Bodzechów między innymi pieniądze w kwocie 1 480 złotych, wagi jubilerskie, pistolet hukowy oraz zgrzewarki do torebek foliowych. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków 21-latkowi może grozić kara nawet na 10 lat pozbawienia wolności.

Ostrowieccy kryminalni zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej od pewnego czasu mieli podejrzenia, że 21-letni mieszkaniec gminy Bodzechów może trudnić się nielegalnym procederem narkotykowym.

W minioną środę (21 maja) stróże prawa postanowili zweryfikować posiadane przez siebie informacje. Jak się okazało, nie mylili się – w ręce kryminalnych trafiło ponad 4 kg białego proszku, blisko 4,5 kg skrystalizowanej substancji, kilka porcji suszu roślinnego oraz blisko 30 gramów stałej substancji. Wstępnie badania laboratoryjne potwierdziły, że była to amfetamina, mefedron, marihuana i LSD. 21-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Funkcjonariusze zabezpieczyli dodatkowo od niego pieniądze w kwocie 1480 złotych, wagi jubilerskie, pistolet hukowy oraz zgrzewarki do torebek foliowych.

Dzisiaj 21-letni mieszkaniec gminy Bodzechów stanął przed obliczem Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, który podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków 21-latkowi może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Kielcach / kp)

