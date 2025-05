#zagininieNIEzapomniane – co każdy rodzic powinien wiedzieć

Data publikacji 25.05.2025 Powrót Drukuj

Każdy rodzic choć raz doświadczył chwili niepokoju, gdy stracił dziecko z oczu – na plaży, w sklepie czy na placu zabaw. To naturalne, że nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego. Warto jednak wiedzieć, że istnieją proste sposoby, by zminimalizować ryzyko takich sytuacji i przygotować dziecko do odpowiedniego zachowania się w krytycznej sytuacji. Kampania #zaginioneNIEzapomniane to zbiór sprawdzonych wskazówek dla rodziców i opiekunów – do wykorzystania na co dzień.