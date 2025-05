Policjanci pomogli seniorowi, który pilnie potrzebował pomocy medycznej Data publikacji 26.05.2025 Powrót Drukuj Służby ratunkowe interweniowały w jednym z mieszkań na osiedlu Chemików w Oświęcimiu, gdzie pilnej pomocy medycznej potrzebował 95-letni senior. Aby dostać się do wnętrza mieszkania policjanci musieli wyważyć drzwi.

W piątek, 23 maja 2025 r. tuż przed godziną 12:00 służby ratunkowe zostały powiadomione przez opiekunkę z Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu, o potrzebie podjęcia pilnej interwencji w jednym z mieszkań na terenie Oświęcimia. Jak wynikało ze zgłoszenia kobiety, w mieszkaniu znajdował się 95-latek, wołający o pomoc.

Policjanci natychmiast udali się pod podany adres i po zorientowaniu się jak wygląda sytuacja podjęli decyzje o wyważeniu drzwi do mieszkania. Okazało się, że senior leżał na podłodze. Był osłabiony. Uskarżał się na ból klatki piersiowej oraz ból lewej ręki. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie monitorowali jego stan zdrowia do przyjazdu ratowników medycznych. Senior pod opieką medyków trafił na leczenie do szpitala.