Asysta policjantów na pilny przeszczep nerki Data publikacji 26.05.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i skoordynowanej reakcji suskich funkcjonariuszy 47-letni mieszkaniec powiatu suskiego szybko dotarł na czas do szpitala w Krakowie, gdzie czekał na niego zespół medyczny przygotowany do przeprowadzenia operacji przeszczepu nerki.

Wczoraj 25 maja br. po godzinie 15:30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie od kierującej, która prosiła o asystę policjantów podczas transportu 47-letniego męża do szpitala w Krakowie na pilny przeszczep nerki. Dyżurny skontaktował się z koordynatorem transplantologii, który potwierdził pilny przeszczep i pomoc w szybkim transporcie pacjenta do szpitala. Policjanci, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, rozpoczęli eskortę z Suchej Beskidzkiej do szpitala w Krakowie. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji mężczyzna bezpiecznie dotarł do placówki medycznej, gdzie został przekazany w ręce personelu i zdążył na przeszczep.

„Pomagamy i chronimy” nie jest pustym hasłem, lecz codzienną praktyką służby. Zawsze możemy zwrócić się o pomoc do policjantów, zwłaszcza kiedy jest zagrożone czyjeś życie lub zdrowie.