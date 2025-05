Nocne poszukiwania zaginionego 61-latka zakończone sukcesem Data publikacji 26.05.2025 Powrót Drukuj Minionej nocy w Szczawnicy trwały intensywne poszukiwania 61-letniego mężczyzny, który przyjechał na weekendowy wypoczynek i niespodziewanie zaginął. W działania zaangażowano duże siły ratownicze, policjantów z komisariatu w Szczawnicy i Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, ratowników Grupy Podhalańskiej GOPR, strażaków z lokalnych jednostek OSP oraz PSP w Nowym Targu.

Akcja rozpoczęła się po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu. Mężczyzna, który przyjechał do Szczawnicy na weekend, nie wrócił do miejsca kwaterowania, co zaniepokoiło jego bliskich. Ratownicy i służby natychmiast podjęli działania, prowadząc poszukiwania w trudnym, górzystym terenie, zarówno wzdłuż szlaków turystycznych, jak i w okolicach lasów i rzek. Na szczęście akcja zakończyła się sukcesem – mężczyzna został odnaleziony cały i zdrowy.

To zdarzenie przypomina, jak poważne i wymagające są akcje poszukiwawcze, które angażują ogromne siły i środki ratunkowe. Każde zgłoszenie zaginięcia wiąże się z mobilizacją wielu osób – od ratowników górskich, przez strażaków i policjantów. Warto o tym pamiętać, szczególnie wyjeżdżając, w obce miejsca których nie znamy, jak tez należy zadbać o własne bezpieczeństwo i poinformować bliskich o swoich wycieczkowych planach, wyposażyć się w odpowiedni sprzęt a w razie trudności – jak najszybciej wzywać pomoc. Dzięki szybkiej reakcji i wspólnym działaniom wszystkich służb, tym razem historia zakończyła się szczęśliwie.

Policjanci z Komisariatu Policji w Szczawnicy jak i Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu składają serdeczne podziękowania wszystkim służbom i osobom zaangażowanym w akcję poszukiwawczą. W szczególności dziękujemy ratownikom Grupy Podhalańskiej GOPR, strażakom z jednostek OSP, jak i funkcjonariuszom Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu. Determinacja, poświęcenie i profesjonalizm podczas poszukiwań miały kluczowe znaczenie dla szczęśliwego zakończenia tej akcji.