Dzień Matki – uważaj na siebie Mamo! Data publikacji 26.05.2025 Powrót Drukuj 26 maja – święto wszystkich Mam. W tym wyjątkowym dniu składamy życzenia, wręczamy kwiaty i okazujemy wdzięczność za miłość, opiekę i trud, jaki Matki wkładają każdego dnia w wychowanie i troskę o swoje dzieci.

W tym szczególnym dniu warto jednak pomyśleć również o innej, niezwykle ważnej formie troski – bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Dla Policji to również okazja, by przypomnieć, że przestrzeganie przepisów to nie tylko obowiązek, ale wyraz szacunku dla życia i zdrowia – naszego i naszych bliskich.

Niech ten dzień stanie się impulsem do jeszcze większej odpowiedzialności – nie tylko od święta, ale każdego dnia, przez cały rok. To najpiękniejszy i najważniejszy prezent, jaki możemy podarować naszym Mamom i sobie nawzajem.