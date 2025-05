Fałszywy syn próbował oszukać seniorów Data publikacji 26.05.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z kazimierskiej komendy zatrzymali mężczyznę, który podając się za syna seniorów, próbował wyłudzić dużą sumę pieniędzy. Dzięki świadomości małżeństwa, zachowaniu zdrowego rozsądku, próba zakończyła się niepowodzeniem, a oszust został zatrzymany. Przestępca chciał wyłudzić 200 tys. złotych i 25 tys. dolarów oraz cenne przedmioty. Po raz kolejny apelujemy o ostrożność i zachowanie czujności przy kontaktach z obcymi osobami.

W piątek, 23 maja, tuż po godzinie 22 do KPP w Kazimierzy Wielkiej wpłynęło zgłoszenie, że do seniorów na telefon stacjonarny zadzwonił młody mężczyzna podający się za ich syna. Telefon odebrała kobieta, która podczas rozmowy przeczuwała, że może to być próba oszustwa, ponieważ głos który słyszała w słuchawce różnił się od głosu jej syna. Następnie przekazała słuchawkę mężowi, który kontynuował rozmowę. Wtedy kobieta z innego numeru telefonu poinformowała policję o całej sytuacji.

Rzekomy syn płakał, że spowodował wypadek samochodowy, że jest winny i grozi mu areszt oraz że jest przy nim oficer policji oraz adwokat. Potem rozmowę z seniorem prowadził „oficer policji”, który zażądał od nich kwotę 400 tys. zł. aby syn uniknął kary więzienia. Później rozmowę prowadził adwokat, którego senior poinformował, że nie posiada takiej kwoty, jedyne co może przekazać to kwota 200 tys. złotych i 25 tys. dolarów oraz złotą monetę. Oszust zaakceptował propozycję, informując jednocześnie jak będzie wyglądać procedura przekazania pieniędzy.

Zgodnie z przekazaną instrukcją pieniądze miały zostać spakowane do reklamówki, a pakunek miał odebrać sam adwokat. Po krótkiej chwili pod domem seniorów pojawił się młody mężczyzna twierdząc, że jest w zastępstwie mecenasa. Na oszusta czekali już policjanci. Senior zgodnie z instrukcjami oszustów przygotował reklamówkę, lecz zamiast wypełnienia jej pieniędzmi, wypełnił ją kapustą.

Kiedy senior wręczał zawartość torby natychmiast pojawili się policjanci, którzy przedstawili się rzekomemu zastępcy adwokata. Mężczyzna posiadał przy sobie miotacz gazu, którego użył w stosunku do policjantów. Nie powstrzymało to jednak stróży prawa i mężczyzna został zatrzymany.

Prokurator wystosował wniosek o tymczasowe aresztowanie 18-latka i w tej sprawie dziś odbędzie się posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja o zastosowaniu środka zapobiegawczego.

Za przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Kielcach / kc)

