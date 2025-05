Policjanci uratowali życie seniorki Data publikacji 26.05.2025 Powrót Drukuj „Pomagamy i Chronimy“ to hasło, które odzwierciedla postawę białobłockich policjantów. Ich zdecydowana i szybka reakcja przyczyniła się do uratowania życia kobiety. Mundurowi do czasu przyjazdu służb medycznych udzielili niezbędnej pomocy mieszkance Białych Błot, która następnie trafiła do szpitala.

W minioną środę (21 maja), dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że matka zgłaszającej potrzebuje pilnej pomocy.

Pod wskazany przez zaniepokojoną córkę adres niezwłocznie zostali skierowani starszy sierżant Dominika Słupikowska oraz sierżant Remigiusz Maciejko. Okazało się, że seniorka zamknęła się w jednym z pomieszczeń domu. Na dodatek z informacji przekazanych przez członka rodziny wynikało, że życie mieszkanki Białych Błot może być zagrożone. Mając na uwadze powagę sytuacji, mundurowi nie czekali ani chwili i używając siły fizycznej zdołali otworzyć drzwi. Wchodząc do środka zauważyli matkę zgłaszającej leżącą na ziemi i od razu przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Kontynuowali ją aż do przyjazdu służb medycznych, a także zapewnili opiekę. Wezwane na miejsce pogotowie przewiozło seniorkę do szpitala, gdzie została otoczona specjalistyczną pomocą medyczną.

Gdzie szukać pomocy w przypadku kryzysu psychicznego:

112 numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,

116 123 Całodobowy telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych,

116 111 Całodobowy telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży,

800 12 12 12 Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

800 70 2222 Całodobowe Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym.