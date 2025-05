Zatrzymany uczestnik bójki z użyciem niebezpiecznych przedmiotów Data publikacji 27.05.2025 Powrót Drukuj 17 maja br. w jednym z mieszkań na terenie Płaszowa krakowscy policjanci zatrzymali 25-latka podejrzanego, o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. Ponadto w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli m.in. środki odurzające, rakietnice i ostre narzędzia. 25-latek jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

15 maja br. w godzinach wieczornych oficer dyżurny krakowskiej komendy miejskiej Policji otrzymywał zgłoszenia o osobach, które miały uczestniczyć w bójce, odpalać race i zachowywać się agresywnie na dwóch ulicach w Płaszowie. Na miejsce niezwłocznie skierowane zostały patrole z Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Kiedy policjanci przyjechali we wskazany rejon, okazało się, że uczestnicy bójki uciekli. Ustaleniem i poszukiwaniem sprawców zajęli się śledczy z Komisariatu Policji V w Krakowie, którzy m.in. zabezpieczyli zapisy z kamer monitoringu, wysłuchali relacji świadków oraz zebrali szereg istotnych dla sprawy informacji. Policjanci z „piątki” odtworzyli przebieg zdarzeń i ustalili, że zamaskowani mężczyźni podjechali do Płaszowa dwoma samochodami, wysiedli z pojazdów, odpalili w swoim kierunku rakietnice lub petardy, a po krótkim starciu wsiedli ponownie do pojazdów i odjechali. Śledczy z Komisariatu Policji V w Krakowie ustalili jednego z uczestników bójki. Zlokalizowali również jeden z samochodów, którym poruszali się sprawcy i wykonali jego oględziny.

17 maja br. Policjanci z Komisariatu Policji V w Krakowie, wspólnie z funkcjonariuszami z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, pojechali do jednego z mieszkań na terenie Płaszowa, gdzie, jak ustalili, przebywać miał wytypowany mężczyzna. Pod wskazanym adresem policjanci zastali 25-latka. Po przeszukaniu pomieszczenia, które użytkował, znaleźli i zabezpieczyli m.in. susz roślinny, który po zbadaniu testerami narkotykowymi okazał się marihuaną. W mieszkaniu znajdowały się także gaz pieprzowy, rakietnice oraz ostre narzędzia.

25-latek został zatrzymany i przewieziony do Komisariatu Policji V w Krakowie, gdzie wykonano z nim niezbędne czynności. Mężczyzna odpowie karnie za spowodowanie zagrożenia dla innych osób oraz za posiadanie środków odurzających, za co grozić mu może do 8 lat więzienia.