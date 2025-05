5 osób zatrzymanych, zabezpieczone 53 kg narkotyków Data publikacji 27.05.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, zabezpieczyli ponad 53 kg różnych narkotyków. Funkcjonariusze zatrzymali 5 osób podejrzanych o posiadanie środków odurzających i handel nimi oraz wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy.

Od pewnego czasu w zainteresowaniu policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi oraz kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli był 34-latek, który zamieszany był w narkotykowy proceder. W trakcie wykonywanych czynności grono podejrzewanych powiększyło się i stróże prawa wytypowali kilka lokalizacji, gdzie mogą znajdować się narkotyki.

Funkcjonariusze wykazali się dużym zaangażowaniem i doskonałą znajomością policyjnego rzemiosła. Gdy kryminalni mieli wiedzę, w których miejscach mogły przebywać typowane osoby powiązane z handlem narkotykami do działań zaangażowano stróżów prawa z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykowa KWP w Łodzi, Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego w Zduńskiej Woli oraz policjantów z Wydziałów do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców i Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Łodzi.

21 maja 2025 roku, kilka zespołów realizacyjnych na terenie powiatu zduńskowolskiego i bełchatowskiego przystąpiło do działania. Jako pierwszy został zatrzymany 34-latek w jednej z restauracji pod Zduńską Wolą. Funkcjonariusze przeszukali miejsca gdzie jak ustalili mogą być ukrywane narkotyki. Wytypowano 3 mieszkania oraz działkę rekreacyjną na terenie Zduńskiej Woli. Tam też odnaleziono spakowane narkotyki. Kryminalni sprawdzali kolejne adresy i zatrzymali dwie kobiety w wieku 58 i 35 lat, które również były zamieszane w narkotykowy proceder. W jednym z lokali należących do 58-latki zabezpieczono również ponad 200 tys . sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, powodując uszczuplenie podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług na szkodę Skarbu Państwaw w kwocie ponad 281 tys. zł . W czynnościach brał udział technik kryminalistyki i grupa dochodzeniowo-śledcza z KPP w Zduńskiej Woli. Policjanci idąc narkotykowym tropem zatrzymali również na terenie powiatu bełchatowskiego kobietę i mężczyznę w wieku 31 i 35 lat oraz odnaleźli kolejne narkotyki.

W trakcie tych czynności policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 53 kg narkotyków w tym kokainę, marihuanę i metamfetaminę o czarnorynkowej wartości ponad 3 mln . zł oraz pieniądze w kwocie ponad 1 mln . zł

Wszystkie osoby zostały przewiezione do Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli. 34-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, grozi mu kara do 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego areszt na okres 3 miesięcy. Kobiety w wieku 58 i 35 lat oraz mężczyzna w wieku 35 lat, usłyszeli m.in . zarzuty posiadania narkotyków. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności. Prokurator oddał ich pod dozór policyjny. 31-latka po wykonanych czynnościach, została zwolniona.

kom . Edyta Machnik

