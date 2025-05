Dzielnicowi wyprowadzili mężczyznę z zadymionego mieszkania

Data publikacji 27.05.2025

Policjanci to nie tylko stróże prawa, zdarza się tak, że policjanci są pierwsi na miejscu dramatów, w których liczy się każda sekunda. Udowodnili to lidzbarscy dzielnicowi, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce zdarzenia, gdzie z jednego z mieszkań wydobywał się gęsty dym. Bez wahania podjęli błyskawiczną decyzję – wyważyli drzwi i weszli do środka, ratując życie mężczyzny uwięzionego w zadymionym pomieszczeniu. Dzięki ich zdecydowanej reakcji nie doszło do tragedii. To kolejny przykład na to, że codzienna służba policjantów to nie tylko interwencje i patrole, ale przede wszystkim gotowość do ratowania ludzkiego życia.