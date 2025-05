Zatrzymani za napad i nielegalne posiadanie broni Data publikacji 27.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ustalili i zatrzymali 31-latka podejrzanego o napad na konwojenta. Drugi z zatrzymanych odpowie za nielegalne posiadanie broni. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo Śledczego KWP w Poznaniu przy wsparciu Grupy Realizacyjnej KMP w Poznaniu w porozumieniu z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o rozbój na pracowniku ochrony i nielegalne posiadanie broni. Do zdarzenia doszło w połowie kwietnia br. w Poznaniu. Pracownik ochrony po zebraniu utargu ze sklepu zawiózł pieniądze do tzw. wrzutni bankowej. Wtedy został zaatakowany przez zamaskowanych napastników, którzy go pobili i zabrali pieniądze. Następnie wsiedli do samochodu i odjechali.

Sprawą zajęli się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Szybko odnaleźli auto porzucone przez sprawców po rabunku. Zostało poddane szczegółowym oględzinom. Przesłuchano również świadków i sprawdzano dostępne monitoringi. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na wytypowanie jednego z mężczyzn podejrzanego o napad.

19 maja br. policjanci pojechali do Warszawy. Tam podczas realizacji zostało zatrzymanych 2 mężczyzn w wieku 31 i 37 lat. W ich mieszkaniach zabezpieczono 2 sztuki broni palnej z amunicją, maski, telefony komórkowe i biżuterię oraz ponad 20 tys. złotych.

Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut rozboju, drugi z mężczyzn odpowie za nielegalne posiadanie broni. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Poznaniu sąd tymczasowo aresztował podejrzanych na 3 miesiące.

(KWP w Poznaniu / kp)