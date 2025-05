Napad w lombardzie - szybka reakcja policjantów i zatrzymanie sprawcy kilka godzin po zdarzeniu

Data publikacji 27.05.2025 Powrót Drukuj

W miniony czwartek w jednym z lombardów na terenie Szczecina doszło do groźnego zdarzenia. Do placówki wszedł mężczyzna, który chciał sprzedać okulary oraz zegarek. Po przeprowadzeniu transakcji zaatakował pracownika lombardu, uderzając go w sposób skutkujący chwilową utratą przytomności i obezwładnieniem. Następnie sprawca zabrał z kasetki gotówkę w kwocie 3 000 złotych i oddalił się.