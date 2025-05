Stalker zatrzymany przez policjantów. Grozi mu nawet 8 lat pozbawienia wolności Data publikacji 27.05.2025 Powrót Drukuj Poznańscy policjanci zatrzymali 70-letniego mężczyznę podejrzanego o stalking. Mieszkaniec Poznania przez blisko 5 lat uporczywie nękał przedsiębiorcę, z którym współpracował. W tym czasie napisał kilkaset komentarzy w internecie oraz wysłał wiele listów do kontrahentów i instytucji państwowych, w których obrażał, groził i pomawiał pokrzywdzonego. Usłyszał zarzut uporczywego nękania. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania mężczyzny doszło w połowie kwietnia w jednym z mieszkań na terenie Poznania. Jak ustalili śledczy z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu we współpracy z Prokuraturą Rejonową Poznań – Nowe Miasto podejrzany od 2020 roku zamieszczał na popularnych portalach informacyjnych pod losowymi artykułami obraźliwe i zawierające nieprawdziwe treści komentarze skierowane w stronę pokrzywdzonego, jego rodziny oraz przedsiębiorstwa, które prowadził. Zatrzymany nękał także swoją ofiarę poprzez notoryczne wysyłanie anonimowych listów do kontrahentów pokrzywdzonego i różnych instytucji państwowych, gdzie obrażał, groził i pomawiał o niepopełnione przestępstwa zgłaszającego.

Pokrzywdzony w momencie, kiedy ta sytuacja wciąż się powtarzała i zaczęło odbijać się to na jego życiu prywatnym i zawodowym powiadomił policjantów. Ponadto zachowanie stalkera wzbudziło w mężczyźnie obawę o życie i zdrowie – swoje i bliskich. Okoliczności, które towarzyszyły wpisom, komentarzom i listom podejrzanego o nękanie, wzbudziły w nim uzasadnione poczucie zagrożenia.

Śledczy z poznańskiej jednostki dokładnie przyjrzeli się tej sprawie. Zintensyfikowane działania operacyjne przyniosły pożądany efekt. Na podstawie informacji zgromadzonych przez policjantów wytypowano adres IP, z którego zamieszczano obraźliwe komentarze. 11 kwietnia policjanci złożyli wizytę podejrzanemu o stalking. Okazał się nim 70-letni poznaniak, który został zatrzymany. W wyniku przeszukania kryminalni odnaleźli w mieszkaniu kopie dokumentów oraz dowody świadczące na opisywane działania stalkera.

Podejrzany usłyszał zarzut uporczywego nękania. W trakcie prowadzonego pod nadzorem prokuratury śledztwa wyjaśniane będą wszystkie okoliczności, m.in. motywy, jakimi się kierował zatrzymany. Zgodnie z kodeksem karnym za stalking grozi do 8 lat pozbawienia wolności.