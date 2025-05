Akt oskarżenia przeciwko oszustowi

Katowiccy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zakończyli dochodzenia w sprawie oszusta internetowego. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 53-latkowi, który oszukał kilkaset osób. Mężczyzna, za pośrednictwem portalu zakupowego, oferował do sprzedaży konsole do gier oraz gry, których nigdy nie wysłał klientom, którzy za nie zapłacili. Teraz grozi mu kara do 8 lat więzienia.