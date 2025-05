43-latek poszukiwany ENA, zatrzymany przez policjantów krośnieńskiej komendy Data publikacji 27.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci krośnieńskiej Policji zatrzymali poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. 43-letni mężczyzna jest podejrzany o włamanie i kradzież katalizatorów z pojazdów, do którego miało dojść na terenie Niemiec. O ekstradycji zatrzymanego mężczyzny i dalszych jego losach zdecyduje sąd.

Poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania czy wymiarem sprawiedliwości to jedno z podstawowych zadań postawionych przed Policją. Lubuscy stróże prawa każdego dnia zatrzymują osoby poszukiwane do odbycia kary, ustalenia miejsca pobytu czy doprowadzenia celem wykonania czynności procesowych.

W niedzielne, 25 maja, do dyżurnego krośnieńskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o awanturze i spożywaniu alkoholu pod jednym z bloków w Krośnie Odrzańskim. Policjanci prewencji po dotarciu do miejsca, nie potwierdzili zgłoszenia. Jednakże podczas legitymowania obecnych tam mężczyzn okazało się, że jeden z nich jest poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. 43-latek został zatrzymany w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Jest on podejrzany o włamanie i kradzież katalizatorów z pojazdów, do którego miało dojść na terenie Niemiec.

Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze po zapoznaniu się z materiałami sprawy, a także po wykonaniu z podejrzanym czynności, wystąpił do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, a w kolejnym etapie przekazanie stronie niemieckiej osoby ściganej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Dalsze decyzje w sprawie 43-latka podejmie sąd.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kc)