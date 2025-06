Zwolnij - Niebezpieczny punkt ! Data publikacji 01.06.2025 Powrót Drukuj Biuro Ruchu Drogowego KGP wspólnie z firmą Neptis SA będącą operatorem komunikatora Yanosik, począwszy od 1 czerwca do końca września 2025 r., będzie prowadziło akcję informacyjno-edukacyjną pn. Zwolnij – niebezpieczny punkt!

Informowanie kierujących o miejscach, w pobliżu których dochodzi do dużej liczby wypadków drogowych i jednocześnie zachęcanie ich do zmniejszenia prędkości oraz zwiększenia uwagi, może znacząco wpłynąć na ograniczenie tragicznych zdarzeń.

Wychodząc z tego założenia Biuro Ruchu Drogowego KGP dokonało analizy wypadków drogowych na przestrzeni lat 2022 – 2024 typując 752 lokalizacje, tj. pięciokilometrowe odcinki dróg oraz konkretne „punkty”, w tym skrzyżowania i przejścia dla pieszych, na których w wymienionym okresie doszło do pięciu wypadków drogowych lub więcej.

Warto pamiętać, że głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez kierujących jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Jednak zdarzenia związane z przekraczaniem dozwolonych limitów prędkości generują największą liczbę ofiar. Kierowcy, którzy będą zbliżać się do niebezpiecznego punktu, w aplikacji Yanosik zostaną poinformowani komunikatem głosowym „Zbliżasz się do niebezpiecznego miejsca! Zwolnij i żyj!”.

Do działań przyłączyła się również firma Screen Network SA emitując spot akcji na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych.

BRD KGP