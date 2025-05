Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2024 Data publikacji 29.05.2025 Powrót Drukuj 29 maja 2025 roku w kinie Kijów w Krakowie odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2024. W wydarzeniu wzięło udział około 800 osób – uczniów szkół podstawowych, nauczycieli, opiekunów oraz zaproszonych gości. Finał konkursu objął honorowym patronatem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Komendanta Głównego Policji podczas gali reprezentował inspektor dr Krzysztof Dymura – Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, który wręczył nagrody zwycięzcom i skierował słowa uznania do wszystkich uczestników:

– Dziękujemy wszystkim szkołom za zaangażowanie, kreatywność i wkład w promowanie bezpieczeństwa na drogach. Dzięki Wam młodzi ludzie uczą się, jak być odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego – zarówno dziś, jak i w przyszłości – podkreślił insp. Krzysztof Dymura.

Laureatem ogólnopolskim tegorocznej edycji konkursu został Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 im. Świętego Jana z Kęt w Limanowej, który zdobył tytuł Ogólnopolskiego Laureata.

Zwycięska szkoła została uhonorowana Pucharem Komendanta Głównego Policji. Laureat Ogólnopolski otrzymał też nagrody rzeczowe od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz od Komendanta Głównego Policji. Ponadto fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przekazała dla każdej ze szkół nagrodę finansową na cele edukacyjne. Wszystkie szkoły dostały także Dyplomy od Komendanta Głównego Policji oraz specjalne Podziękowania od Biura Ruchu Drogowego KGP i Krajowego Centrum BRD .

Wśród zaproszonych na galę laureatów szczebla wojewódzkiego znalazły się Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaklikowie ( woj. podkarpackie), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju (woj. świętokrzyskie) oraz Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej (woj. śląskie).

W wydarzeniu udział wzięli Komendanci Wojewódzcy Policji wraz z naczelnikami Wydziałów Ruchu Drogowego garnizonów: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz inni zaproszeni goście. Patronem głównym gali był Orlen Oil Sp. z o.o., a patronem medialnym Radio Kraków.

Pomysłodawcą konkursu jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Z uwagi na jego walory edukacyjne, Komendant Główny Policji podjął decyzję o rozszerzeniu inicjatywy w latach 2023–2024 na województwa: małopolskie, śląskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. W tym okresie w projekcie uczestniczyło 796 szkół podstawowych.

Konkurs angażował całe społeczności szkolne – uczniów, nauczycieli, rodziców, dziadków, lokalne instytucje oraz organizacje. Celem przedsięwzięcia była nie tylko promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale także rozwijanie kreatywności, wyobraźni i aktywności artystycznych dzieci i młodzieży.

Od września do października 2024 r. szkoły realizowały liczne inicjatywy – od tworzenia edukacyjnych spotów filmowych, ulotek i gazetek ściennych, przez zajęcia z seniorami, po konkursy i happeningi poświęcone tematyce bezpieczeństwa drogowego.

Po części oficjalnej uczestnicy gali mieli okazję obejrzeć seans filmowy przedstawiający przygody misia Paddingtona, który wyrusza w podróż do Peru, aby odwiedzić swoją ciocię mieszkającą w domu dla emerytowanych misiów.

Już dziś zapraszamy szkoły podstawowe z całej Polski do udziału w kolejnej edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła”. To nie tylko szansa na zdobycie nagród i wyróżnień, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnej edukacji i budowania świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach. Wspólnie kształtujmy odpowiedzialne postawy i twórzmy bezpieczniejsze otoczenie dla nas wszystkich!

(BRD KGP)