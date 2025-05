Niebezpieczny rajd kierowcy BMW na A1 zakończony w policyjnym areszcie Data publikacji 28.05.2025 Powrót Drukuj Dyżurny piotrkowskiej policji odebrał zgłoszenie o kierowcy bmw, który autostradą A1 poruszał się pod prąd. 40-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej stworzył realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu. Jego nieodpowiedzialna jazda została przerwana, a 40-latek trafił do policyjnej celi.

27 maja 2025 roku po godzinie 11:30 dyżurny piotrkowskiej jednostki otrzymał niepokojące zgłoszenie – kierowca pojazdu marki bmw miał poruszać się autostradą A1 w przeciwnym kierunku do wyznaczonego ruchu. Zgłoszenie dotyczyło pasa w kierunku Gdańska, jednak pojazd jechał w stronę Katowic. Na miejsce natychmiast skierowano motocyklowy patrol piotrkowskiej drogówki. Wkrótce po pierwszym zawiadomieniu, funkcjonariusze otrzymali kolejne zgłoszenie. Tym razem informacja dotyczyła porzuconego pojazdu – bmw stało częściowo na lewym pasie ruchu w kierunku Gdańska, a częściowo na pasie zieleni. Policjanci szybko odnaleźli wskazany samochód. Drzwi pojazdu były otwarte, a w stacyjce znajdowały się kluczyki. W pobliżu, po pasie zieleni w kierunku Gdańska, poruszał się pieszo mężczyzna, jak się okazało, kierowca bmw. Mężczyzna był pobudzony, zachowywał się irracjonalnie i mówił nielogicznie, twierdząc, że "idzie do Gdańska".

Z uwagi na jego stan, stwarzanie zagrożenia oraz podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających, funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu 40-latka. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy, jednak została pobrana od niego krew do dalszych badań. Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Policjanci ustalili, że 40-latek poruszał się autostradą A1 pod prąd przez 26 kilometrów. Po tym czasie zawrócił, zajeżdżając drogę innym kierowcom, a następnie opuścił pojazd. Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej wkrótce odpowie za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. Za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym może grozić mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Ta sytuacja to przykład, jak niewiele potrzeba, by narazić życie swoje i innych na ogromne niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, każda niepokojąca zmiana stanu psychicznego, zmęczenie, stres, a tym bardziej środki odurzające, mogą wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdu.

Wsiadając za kierownicę, odpowiadamy nie tylko za siebie, ale i za bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Jeśli zauważysz niebezpieczne zachowanie na drodze – reaguj i zgłaszaj je służbom. Twoja reakcja może uratować czyjeś życie.

Osoby, które poruszały się w tym czasie autostradą A1 w kierunku Gdańska i były świadkami zdarzenia proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji bądź kontaktując się z Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim pod numerem 47 846 14 62 lub 47 846 12 06.

( KWP w Łodzi / kp)