Policyjny pilotaż w trosce o zdrowie

Data publikacji 28.05.2025

Policjanci z augustowskiej drogówki zatrzymali do kontroli bmw, którego kierowca przekroczył prędkość na obwodnicy Augustowa. Po zatrzymaniu auta okazało się, że pasażerka ma problemy z oddychaniem. Policjanci od razu przystąpili do działania i pomogli szybko dotrzeć do szpitala.