Po 20 latach odtworzono Komisariat Wodny Policji w Szczecinie

Dzisiaj Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynator Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak w obecności Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury Arkadiusza Marchewki, Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Boronia oraz Wojewody Zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego, a także Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka przekazał symboliczny klucz do Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie insp. Szymonowi Sędzikowi.

Dwie dekady wcześniej w Szczecinie funkcjonował Komisariat Policji Szczecin - Międzyodrze, który podlegał pod Komendę Miejską Policji w Szczecinie. W dniu 30 czerwca 2005 r. został zlikwidowany i zastąpiony Referatem Prewencji na Wodach i terenach Przywodnych Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie, w którym policyjni wodniacy służyli do 30 kwietnia 2025 roku.

Od dzisiaj Szczecin zyskał Komisariat Wodny Policji w Szczecinie, a co za tym idzie - nowy wymiar bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów. Służbę na co dzień będą w nim pełnili wyspecjalizowani i doświadczeni funkcjonariusze Policji wykorzystując w zadaniach nowoczesny sprzęt m.in. łodzie patrolowe, radiowozy i sprzęt ratunkowy. Do zadań Komisariatu Wodnego należy między innymi: czuwanie nad bezpieczeństwem osób przebywających nad wodą, niesienie pomocy tonącym, ochrona środowiska oraz kontrola wałów przeciwpowodziowych to tylko niektóre z zadań policjantów z Komisariatu Wodnego.

Mając na uwadze priorytet, którym jest dla nas bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza Zachodniego i to, że słynie ono z licznych masowych imprez odbywających się na nabrzeżu Odry, skutecznie będziemy reagować na wszelkie zagrożenia, które mogą pojawić się na akwenach naszego regionu.