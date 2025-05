Strzelali w okna szkoły z broni pneumatycznej Data publikacji 28.05.2025 Powrót Drukuj Już dzień po otrzymaniu zgłoszenia, kluczborscy kryminalni zatrzymali dwóch podejrzanych o wybicie szyb w jednej ze szkół na terenie Kluczborka. Jak ustalili policjanci, dwaj 19-latkowie do aktu wandalizmu wykorzystali broń pneumatyczną. Placówka oświatowa straty wyceniła na ponad 4 tysiące złotych. Za zniszczenie mienia, młodym mężczyznom grozi teraz nawet do 5 lat więzienia.

Na początku tygodnia dyrektor jednej z kluczborskich szkół powiadomił Policję o zniszczonych szybach w oknach budynku. Kluczborscy kryminalni natychmiast zajęli się sprawą. Na miejscu zdarzenia wykonano oględziny, a policyjny technik kryminalistyki ustalił, że uszkodzenia szyb mogą pochodzić od śrutu wystrzelonego z broni pneumatycznej. Placówka oświatowa straty wyceniła na ponad 4 tysiące złotych. Dzięki podjętym czynnościom operacyjnym funkcjonariusze szybko wytypowali podejrzewane o ten czyn osoby.

W wyniku prowadzonych działań policjanci zatrzymali dwóch 19-letnich mieszkańców Kluczborka. Podczas przeszukania mieszkania jednego z nich ujawnili pistolet pneumatyczny, który został użyty do zniszczenia szyb w oknach szkoły. Mężczyźni przyznali się zarówno do posiadania wiatrówki, jak i do uszkodzenia mienia.

Wiatrówka, której użyli, nie wymagała specjalnego pozwolenia, jednakże zebrany przez kryminalnych materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia młodym mężczyznom zarzutu uszkodzenia mienia. Ich sprawą zajmie się teraz sąd. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego za zniszczenie mienia grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.